Proselitismo Isis: non serve perizia su imputato che disse “uccido tutti gli italiani”

Gli adempimenti burocratici non vanno in vacanza che si consiglia di visionare e di risolvere prima delle sospirate ferie estive, quando si vorrà passare un po’ di giorni fuori dai pensieri e dalle scadenze. Le scadenze più importanti sono quelle assicurative, senza dubbio e quanto meno sul piano dei pensieri che ci pressano ogni anno allo stesso modo.

Quando si parla di assicurazioni viene in mente l’assicurazione auto; proviamo ad immaginare cosa potrebbe succedere qualora non si sia stati attenti ad un contratto che rischia di scadere: le conseguenze potrebbero essere disgraziate nel malaugurato caso di un sinistro.

Fortunatamente il problema può essere affrontato semplicemente andando a verificare il proprio contratto e soprattutto la data di scadenza, tenendo presente che l’ordinamento prevede una dilazione, anzi un periodo di comporto in cui gli effetti del contratto sono ritenuti validi e proseguono senza lasciare l’automobilista scoperto.

Tale periodo di comporto è di giorni 15, non più di 30 giorni come era previsto nel passato decreto Cura Italia ex emergenza Coronavirus; quindi, occorre essere diligenti riguardo alle date per non incorrere in spiacevoli sanzioni, seppur in buona fede.

C’è, quindi, poco da fare se non rinnovare il proprio contratto o avviarne uno nuovo, nella convinzione di aver analizzato e sottoscritto una assicurazione auto veramente utile ed efficace per le proprie esigenze da automobilista, qualsiasi esse siano.

Ritenere Allianz Direct la migliore assicurazione auto dell’anno e quindi dell’Estate 2022 è una conseguenza di alcuni fattori quali: la chiarezza del suo portale, le sue offerte stagionali, la facilità di accesso.

La rapidità è connessa con la facilità di accesso del sito dedicato: infatti basta inserire la targa del veicolo ed i propri dati anagrafici ed in pochi secondi il cliente che sta visionando il portale avrà a disposizione un preventivo completo.

Ci son le offerte che Allianz Direct non fa mai mancare: infatti in questo periodo sta partendo una importante garanzia scontata del 10% che è la garanzia aggiuntiva denominata Assistenza Stradale.

Ogni nuovo contratto assicurativo su moto, auto o furgone dà il diritto ad avere uno sconto del 10% sulla garanzia Assistenza Stradale aggiunta sulla polizza base RCA.

L’Assistenza Stradale è largamente consigliata visto che essa include dei servizi per l’automobilista in panne o incidentato.

L’ Assistenza stradale consente, dietro attivazione da parte di un numero da chiamare in caso di evento critico, il soccorso da parte di una officina in Italia e all’estero; quindi, la possibilità di essere recuperati e di far portare il veicolo a riparazione, cosa che veramente risolve un viaggio ed una vacanza.

Tale offerta si estende anche ai veicoli diversi dalle auto quali: moto, ciclomotori, autocarri e furgoni.