Via libera del Senato, lo sport entra nella Costituzione come valore educativo e sociale

ROMA – Silvia Vono, senatrice calabrese di Forza Italia, ha annunciato il grande passo avanti compiuto nei confronti dello Sport, come attività dal grande valore umano, subito dopo l’approvazione del Senato del testo che ne consente l’affermazione all’interno dell’articolo 33 della Costituzione:

“Oggi si apre una nuova pagina per la storia del nostro Paese: lo sport entra in Costituzione e finalmente al suo valore educativo e sociale viene riconosciuto una tutela maggiore attraverso l’integrazione dell’articolo 33 per cui “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva”. Il comma all’articolo 33 recita : “la Repubblica tutela la salute anche mediante la promozione delle attività volte a impegnare e sviluppare le capacità psicomotorie della persone e agevola l’accesso alla pratica sportiva”. Il testo “scaturisce in primis, dall’esigenza di colmare una lacuna nel nostro ordinamento, dal momento che, purtroppo, nonostante le normative europee e il sentire comune, non esiste ancora una previsione normativa nella nostra Costituzione che annoveri il diritto allo sport e all’attività motoria nella categoria dei diritti della per sona umana”-

La Senatrice poi continua – “Durante la mia attività di parlamentare sono stata la promotrice della candidatura di Catanzaro come Città europea dello sport per il 2023, un risultato importante che proietta il capoluogo in una vetrina prestigiosa di promozione turistica ed economica. Ma lo sport continua a regalarci ancora soddisfazione e orgoglio in Calabria e in provincia di Catanzaro. Nelle scorse settimana- dichiara la senatrice Vono- Simone Alessio ha trionfato nel campionato mondiale di Takewondoo, facendo conoscere la nostra regione in tutto il mondo. Allo stesso modo, Noemi Canino, nuotatrice della Calabria Swice Race, ha trionfato alle Olimpiadi Deaflympics del Brasile. Due giovani atleti che confermano l’assoluto ed eterno valore dello sport che, da oggi, ha un’assicurazione in più”.

Ma c’è ancora tanta strada da compiere su questo argomento: “Abbiamo intenzione di creare un Ministero dello Sport, permettere ai medici di base di prescrivere l’attività sportiva come terapia, superare il concetto di Paralimpiadi con i giochi olimpici con diverse categorie di competizione”. E c’è un altro obiettivo nell’agenda che deve essere perseguito: “l’inserimento dei fondi del Pnrr anche per lo sport. La senatrice conclude: ” Questo significherebbe fornire uno strumento di crescita e sviluppo per i territori ed enti che riconoscono l’attività fisica come valore in più”.