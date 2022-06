Forex: ecco le strategie più gettonate per investire sulle valute nonostante l’inflazione

Il forex online è una tipologia di investimento sempre più gettonata in Italia e i clienti sono alla costante ricerca delle migliori tecniche da impiegare per trasformare le loro posizioni finanziarie in una fonte di entrate economiche extra. La compravendita di coppie di valute non è un investimento semplice e per evitare di mettere eccessivamente a rischio il proprio capitale iniziale è bene dedicare del tempo allo studio dei mercati e delle strategie che si possono sfruttare.

Strategie per investire con il forex online

I clienti italiani stanno diventando sempre più consapevoli dell’importanza di seguire una strategia di investimento per gestire in maniera ottimale il capitale di cui si dispone e le posizioni finanziarie aperte. Questa consapevolezza li spinge ad informarsi riguardo le migliori strategie di forex, alcune delle quali sono piuttosto semplici da seguire e possono portare a un netto miglioramento della performance.

Price action

Una delle strategie di trading maggiormente utilizzate è quella conosciuta come price action. Questa strategia si basa sull’individuazione di livelli di prezzo che potrebbero essere vantaggiosi per effettuare dei nuovi ingressi sul mercato, o che potrebbero essere significativi per far pensare a una chiusura parziale o totale delle posizioni aperte.

I principali vantaggi di questa strategia sono la possibilità di impiego in tutte le tipologie di trading forex – dal forex intraday agli investimenti a medio-lungo termine – e la possibilità di sfruttare diversi indicatori di trading per rendere più semplice l’individuazione dei livelli di prezzo.

Strategia breakout

Tra gli esperti del settore la strategia breakout è una delle più gettonate. Questa strategia può essere impiegata per il forex online, ma in generale può essere sfruttata con qualsiasi tipologia di asset finanziario. Come intuibile dal nome, questa strategia si basa sullo sfruttare i cosiddetti breakout, ovvero le rotture di una tendenza e dunque l’inversione dell’andamento del prezzo.

Osservando il grafico di un asset, nel caso specifico del forex osservando l’andamento del valore di una moneta rispetto alla valuta con cui viene messa a confronto, è possibile notare un trend crescente o decrescente. Il breakout si ha nel momento in cui dal grafico si evidenzia un’inversione di tendenza. In questa fase si può operare aprendo o chiudendo le posizioni finanziarie, a seconda della propria esposizione e del movimento che si intende sfruttare.

Strategia trendline

Opposta alla strategia breakout si ha invece la strategia trendline. Questa è basata sul seguire la tendenza, aprendo delle nuove posizioni per sfruttare il movimento di prezzo in corso. Questa strategia viene utilizzata in genere dai traders che decidono di operare nel breve termine, solitamente con un orizzonte temporale di alcuni giorni.

Chi sceglie di sfruttare questa strategia per il forex online deve fare attenzione però a non operare sul mercato in prossimità del breakout, altrimenti l’inversione di tendenza potrebbe portare a una perdita di parte del capitale investito.

Non solo strategia: attenzione alla scelta della piattaforma

Per investire con successo con il forex online non è sufficiente seguire una strategia di investimento, ma è indispensabile creare il proprio conto con una piattaforma di trading affidabile. Tutte le piattaforme di trading legali in Italia offrono in catalogo un gran numero di valute con cui operare e sono dunque perfette per chi vuole fare forex digitale.

Prima di scegliere la piattaforma è consigliabile informarsi sulle principali caratteristiche, sugli strumenti disponibili, sui costi di investimento e sulle recensioni dei clienti che l’hanno già testata in prima persona. Se oltre che con le valute si ha intenzione di investire anche con altri assets è preferibile optare per una piattaforma che consenta di operare con un unico account con tutti gli assets desiderati, così da semplificare la gestione delle posizioni finanziarie.