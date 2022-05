“Aemilia”, oltre 70 condanne anche in Cassazione: «Emilia Romagna distretto di mafia»

Sono le domande che molti consumatori si pongono dinanzi all’acquisto di un nuovo congelatore ed è per tali ragioni che oggi forniremo qualche spunto per trovare risposta. Difatti non possiamo dire, a livello generale, che un congelatore sia preferibile all’altro perché tutto dipende dalle nostre specifiche esigenze.

Ci sono delle differenze da conoscere per decidere

Per prima cosa valutiamo le differenze tra i due modelli. Se guardi l’offerta di congelatori a pozzetto su Yeppon noterai che questi potrebbero sembrarti un tantino più ingombranti di quelli verticali perché l’apertura si colloca in alto e, quindi, sembrerebbero anche più capienti. In realtà, la questione “ingombro” è quella più fuorviante perché non va valutata a colpo d’occhio, ma osservando le specifiche tecniche del prodotto grazie alle quali trarremo le conclusioni.

Capienza e misure in base allo spazio di cui disponi

In particolare la capienza e le misure sono ciò che andremo a guardare prima di acquistare un nuovo congelatore ma nel caso di quello a pozzetto risparmieremo spazio per via della porta di apertura che è collocata in alto e si apre verticalmente. L’altro modello di congelatore, invece, essendo somigliante ad un frigorifero, dovrà necessariamente prevedere spazio sufficiente per aprire la porticina. Prima di acquistare, quindi, fai bene i conti con le misure di cui disponi in casa per l’installazione perché sono importantissime.

Stoccaggio, capacità e tecnologie di funzionamento

I congelatori a pozzetto si spostano facilmente e sono pensati per essere posizionati in cantina o in magazzini di servizio e scantinati. Quelli verticali, invece, trovano più facilmente collocazione in casa, o meglio, in cucina. Nulla ci vieta di variarne il posizionamento, ma è ovvio che se stiamo cercando un nuovo congelatore è perché ci serve spazio aggiuntivo per la conservazione dei nostri alimenti.

Entrambi offrono ampia capacità di stoccaggio, ma nel caso del congelatore a pozzetto, forse, abbiamo quantità di spazio maggiori. I ripiani del congelatore verticale, invece, potrebbero portare via un po’ di capienza ma offrire più comodità ed ordine. Il funzionamento è grossomodo identico. Di norma è presente un liquido refrigerante che passa attraverso una pompa in un circuito che estrae il calore e lo cede all’ambiente esterno.

Da un punto di vista tecnologico sia i congelatori verticali che quelli a pozzetto sono ormai strutturati per offrire congelamento costante senza consumare troppa corrente. Di norma si preferisce optare per i congelatori no frost grazie ai quali teniamo sotto controllo la percentuale di umidità interna, impedendo così la generazione di brina e ghiaccio che, come sai, danneggia le prestazioni del congelatore. Per chi conserva molti alimenti crudi sarà interessante sapere che tantissimi modelli offrono anche la funzione abbattitore, con la quale si conservano in modo eccellente i cibi freschi.

Congelatore a pozzetto e verticale: quale scegliere?

I vantaggi del congelatore a pozzetto sono senza dubbio la capacità maggiore e la possibilità di installarli senza particolari problemi di spazio anche negli angoli più angusti. Ovviamente sono anche più carini da un punto di vista estetico, ma questa è soprattutto una questione di gusti. Il congelatore verticale, invece, risulta più comodo da gestire al suo interno e, quindi, dispone di una facilità di accesso superiore. Tuttavia potrebbe ingombrare troppo nelle cucine di piccole dimensioni a causa della porta di apertura, motivo per cui si può ricorrere al pozzetto o ai modelli ultra compatti ma a capacità notevolmente ridotta.