Multe a partire da giugno per esercenti che rifiutano pagamenti con Pos

ROMA – Esercenti commerciali e professionisti che rifiutano i pagamenti con il Pos verranno sanzionati a partire dal 30 giugno. Lo ha stabilito il governo con l’approvazione del decreto Pnrr, anticipando così la data prevista per l’inizio delle misure, inizialmente fissata per gennaio 2023.La norma fa parte del pacchetto contro l’evasione fiscale previsto in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si sposta quindi l’entrata in vigore delle regole già previste dal Decreto Recovery, convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 dicembre 2021. Si prevede una sanzione pecuniaria fissa di 30 euro, aumentata del 4% del valore dell’operazione il cui pagamento non è stato accettato tramite bancomat, carta di credito o carta prepagata. Secondo Confcommercio, però, le sanzioni per chi non accetta i pagamenti elettronici non sono utili se, contestualmente, non si mettono in campo “scelte decise di abbattimento delle commissioni e dei costi a carico di consumatori ed imprese”. L’associazione a tutela dei commercianti propone di potenziare ad esempio “lo strumento del credito d’imposta sulle commissioni pagate dall’esercente” e di prevedere e “la gratuità dei cosiddetti micropagamenti”.“Puntare asimmetricamente sulle sanzioni – dice Confcommercio – non giova ai processi di modernizzazione del sistema dei pagamenti: processi, peraltro, già in pieno sviluppo”.

Niente obbligo di fattura elettronica per le partite Iva in regime forfettario entro i 25mila euro di reddito fino al 2024: è, secondo quanto si apprende da fonti di governo, una delle modifiche introdotta in Consiglio dei ministri al pacchetto di norme-antievasione contenuto nel decreto sul Pnrr. La richiesta di esonerare i piccoli è stata avanzata, viene riferito, dal capodelegazione della Lega Giancarlo Giorgetti. E ancora, contro il lavoro nero, nasce un portale nazionale del sommerso che sostituisce e integra le banche dati attraverso cui l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’Inps e l’Inail condividono gli accertamenti ispettivi. Al di là delle misure relative ai pagamenti digitali, il governo sta puntando ad accelerare l’attuazione di molte riforme previste dal Pnrr.