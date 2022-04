In pensione a 62 anni con il sistema contributivo: la proposta di Draghi

COSENZA – Mattinata nera per esercenti e cittadini. Molteplici le segnalazioni in tutta Italia di malfunzionamenti di pos e bancomat. Da questa mattina, intorno alle 11.30, diversi i problemi che i cittadini stanno vivendo sui prelievi al bancomat e anche per quanto riguarda i pagamenti digitali. Panico nei supermercati, negli esercizi commerciali di piccola e grande distribuzione e ai distributori di carburanti che richiedono solo contanti. Oggi le carte Unicredit, Visa e Ing Direct sembrano non funzionare su nessun POS né da sportello ATM, non permettendo i prelievi. Problemi vengono segnalati anche per Intesa San Paolo, Poste Italiane, BNL, Fineco, come si evince sul sito specializzato Downdector.

Cosa sta succedendo

I malfunzionamenti sono dovuti a problemi tecnici verificatisi sull’infrastruttura di Nexi, principale gestore dei pagamenti elettronici in Italia, e legati a un disservizio di Ibm, uno dei fornitori della paytech. Secondo quanto riferiscono dall’azienda, i problemi sono stati temporanei, sono durati circa mezz’ora – tra le 11.45 e le 12.15 – e hanno interessato solo alcune aree, rallentando le transazioni. Il problema – si fa sapere – sarebbe ora stato risolto, il servizio ha ripreso a funzionare correttamente anche se non sono escluse alcune ‘code’ nelle transazioni da processare. Nexi sta approfondendo con Ibm le ragioni che hanno provocato i rallentamenti.

Grandi disagi a Roma, ma i disservizi non hanno riguardato solo la capitale: problemi sono stati riscontrati anche in altre città, da Palermo a Cosenza, passando per Napoli, Roma e Milano.