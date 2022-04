Fao: “Prezzi alimentari ai massimi storici. Rincari per grano, mais e zucchero”

TORINO – In relazione ai sospetti casi di salmonella che hanno portato Ferrero a sospendere la produzione nello stabilimento di Arlon, in Belgio, in Italia è stato deciso, a scopo precauzionale, il richiamo dei prodotti Kinder Sorpresa T6 “Pulcini”, Kinder Sorpresa Maxi 100g “Puffi” e “Miraculous” – e Kinder Schoko-Bons, prodotti proprio ad Arlon. Lo rende noto l’azienda, precisando in una nota “che le uova di Pasqua Kinder GranSorpresa sul mercato italiano, in tutti i formati e caratterizzazioni, non sono coinvolte dal richiamo, perché prodotte in Italia”, nello stabilimento cuneese di Alba.

Oltre che in Italia, i lotti in questione circolavano sui mercati di Francia, Belgio, Regno Unito, Germania, Svezia e Paesi Bassi. La decisione è giustificata dalle indagini in corso su alcuni casi di salmonellosi verificatisi nel Nord Europa e potenzialmente collegati al consumo dei prodotti. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie britanniche, i casi segnalati e riconducibili a prodotti Kinder sembra siano almeno 63. In Francia, invece, sono 21 i pazienti ricoverati con salmonella segnalati dall’Istituto Pasteur di Parigi e ben 15 hanno dichiarato di aver consumato i prodotti Kinder ritirati. L’azienda di Alba ha replicato puntualizzando che In Italia “non vi è nessun collegamento tra il consumo di prodotti Kinder e casi di salmonella accertati