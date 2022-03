Cliniche animali nel mirino dei NAS: 49 denunce, chiuse 10 strutture

L’ultima frontiera delle criptovalute si può riassumere, in maniera simbolica, nella proposta 3.0 di Ankr, la blockchain che in modo del tutto decentralizzato promuove le migliori perfomances del POS (ovvero proof-of-stake). Sinonimo di risparmio energetico e di interoperabilità, il sistema POS sta soppiantando sempre di più il POW (o proof-of-work) nel quale le autorizzazioni tra i nodi del web avvenivano in maniera automatica e più macchinosa. In ogni caso, ad oggi il numero di criptovalute è in continua crescita e attira l’interesse di un numero sempre maggiore di utenti, attirati dalle ultime novità del settore. Per informarsi adeguatamente in merito si consiglia di visitare il portale Guidacriptovalute.com, sito autorevole sulle criptovalute che permette all’utente di avere una panoramica completa di quelli che sono i principali crypto token del momento e le relative caratteristiche.

Le criptovalute del momento

Se ANKR e il suo token sono una delle più ricercate del momento, non si può non citare l’intramontabile Bitcoin, la prima criptovaluta cui sono seguite Litecoin e molte altre. E tra le altcoin che devono molto alla storica Bitcoin (che ancora oggi è acquistata e fonte d’investimento), occorre citare anche HBAR, il token di Hedera: il suo ambiente alternativo alla blockchain consente persino di creare delle applicazioni, fare operazioni in sicurezza e in tempi davvero brevissimi.

FET è la criptovaluta che sfrutta l’intelligenza artificiale, mentre COMP consente di sfruttare tutte le potenzialità degli smart contract. Qualora si voglia operare tra differenti blockchain, molti trader si orientano invece su REN, invece per una sintesi equilibrata tra i sistemi digitali e quelli tradizionali si predilige ALGO.

Vanno citate, tra le criptovalute più scelte dagli italiani, anche quelle legate a un ambiente di gioco come SAND di Sandbox, o ENJ che utilizza la blockchain di un altro token molto noto: Ethereum. Dei meme token, infine, fa parte SHIB di Shiba Inu, la criptovaluta nata quasi per gioco come omaggio alla nota razza di cane giapponese.

Come operare con le criptovalute

Che si desideri operare con Litecoin piuttosto che con Ethereum, la prima cosa da fare è scegliere un exchange o una piattaforma di trading che abbia caratteristiche ben specifiche di attendibilità e ufficialità, per essere certi di poter fare i propri investimenti traendo davvero il massimo possibile. Ovviamente, ciò non significa che acquistare o negoziare su una criptovaluta porti a guadagni facili e immediati, anzi: come ogni forma d’investimento deve essere oculata e più variegata possibile (meglio, ad esempio, orientarsi su più monete diverse o persino asset differenti).

Un broker in possesso di regolare certificazione Cysec o CONSOB (che è l’italiana Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) è il primo passo verso investimenti senza sorprese: la cosa migliore è affidarsi a piattaforme che abbiano anche una buona rappresentanza di criptovalute, così da avere un grande ventaglio di scelta e magari anche del materiale didattico a titolo gratuito che possa introdurre il trader neofita al mondo delle monete virtuali e della blockchain.

Le criprovalute scelte possono essere anche acquistate direttamente, in attesa di rivenderle al momento opportuno: in questo caso, però, bisogna ‘riporle’ in una sorta di archivio che è come un portafogli virtuale, il wallet. Un hot wallet è uno spazio online, da cui si può attingere facilmente in ogni momento; un cold wallet, al contrario, è un supporto fisico che può essere adatto a chi operi sul web meno spesso.

Per entrare nei mercati, si può partire da un conto demo per allenarsi, usare il copy trading per emulare le strategie dei popular investors (e magari carpirne i segreti), oppure passare direttamente agli exchange dove prediligere la più forte. Altra modalità molto scelta è quella dei CFD, i contratti per differenza che consentono di avere vantaggi persino se la moneta è in discesa sui mercati: sarà sufficiente fare la previsione corretta.