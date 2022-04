Copy trading: la strategia di investimento sempre più diffusa grazie a eToro

Il copy trading rappresenta una delle più interessanti ultime frontiere degli investimenti online. Si tratta di una modalità di investimento che consente di replicare le operazioni fatte da traders famosi, spesso molto conosciuti nel panorama internazionale, o anche di persone meno affermate che si sono però contraddistinte per i risultati ottenuti. A rendere celebre, per altro nel giro di poco tempo, il copy trading è stato il broker eToro, leader del settore e in grado di far crescere ormai da molto tempo il numero di iscritti e utilizzatori della sua piattaforma.

Inizialmente il copy trading è nato come una forma di investimento pensata per i principianti, dal momento che negli ultimi anni sono stati tantissimi coloro che hanno iniziato a fare trading online partendo da zero. Grazie a questa formula anche queste persone potevano decidere di iniziare subito ad investire, prendendosi però un periodo di tempo da destinare alla formazione prima di muoversi in autonomia. Con il passare del tempo il copy trading non è più stato visto però soltanto come uno strumento adatto ai principianti e il suo uso è stato adottato anche da molti traders esperti.

I motivi della sua diffusione

Come è possibile leggere nella recensione di eToro messa a disposizione su Tradingonlinetop.com, i principianti decidono solitamente di utilizzare il copy trading nella speranza di realizzare degli utili grazie all’operato di trader esperti che in passato si sono contraddistinti per dei risultati eccellenti. Inoltre il copy trading ha sicuramente il merito di abbassare il grado di rischio di un investimento, in quanto si basa solitamente su una buona diversificazione.

Questa viene solitamente compiuta dai trader che poi vengono a loro volta copiati e i migliori del settore procedono con una ripartizione fatta “a regola d’arte”, ovvero in maniera impeccabile, seguendo le linee guida della diversificazione. Per questa ragione il copy trading viene spesso usato anche da utenti esperti che hanno la volontà di tenere “parcheggiati” i propri fondi, o parte di essi, per un periodo di tempo o che vogliono ottenere un elevato livello di diversificazione, e quindi di contenimento del rischio, senza dover usare molto tempo nella ricerca degli asset giusti per farlo.

In generale quindi il copy trading lanciato da eToro è davvero interessante e può rivelarsi molto utile. Per questo motivo negli ultimi mesi anche altri broker hanno deciso di mettere a disposizione dei propri iscritti questa funzionalità ma a tal riguardo è utile sottolineare che per adesso eToro presenta il servizio più completo e strutturato in tal senso, essendo il broker che ha ideato e lanciato questo innovativo metodo di investimento.

Come utilizzare il copy trading

Per prima cosa è importante sottolineare che il copy trading permette di contenere i rischi di un investimento. Questo aspetto è dovuto al notevole grado di diversificazione su cui si basa ma questo non esclude tutti i rischi. Infatti non esiste nessuna garanzia del fatto che investire in copy trading significhi realizzare sicuramente degli utili. Ecco che allora in questo percorso diviene molto importante saper scegliere chi copiare. In questa valutazione eToro permette di considerare alcuni aspetti fondamentali dei traders che possono essere copiati, come ad esempio:

Storico delle prestazioni.

Ripartizione del portafoglio .

Grafico dell’andamento.

Post con informazioni.

Biografia del trader.

Propensione al rischio.

Lo storico delle prestazioni permette di comprendere se un investitore ha avuto un buon rendimento e la ripartizione mese per mese consente di comprendere se sono state più numerose le mensilità chiuse in “rosso” o quelle in “verde” e quali sono stati i rendimenti mensili ottenuti. Valutare un portafoglio può essere utile per capire su quali asset punta maggiormente, in quanto questi verrebbero automaticamente replicati anche nel portafoglio di chi investe in modalità copy (ovviamente con le stesse proporzioni ma con importi differenti).

La modalità di social trading, tipica di eToro, permette spesso anche di conoscere il grado di esperienza e la tipologia di strategia adottata da un trader. In conclusione è evidente che il copy trading rappresenta un ambito di investimento molto interessante e che per questo è stato in grado di ritagliarsi un posto nel cuore, e nelle abitudini di investimento, di molti traders, sia principianti che esperti.