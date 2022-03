Scrub per il corpo home made: 3 semplici realizzazioni da fare a casa

Dal verbo inglese strofinare, la modalità di utilizzo è rimasta sempre la stessa: basta massaggiare la parte del corpo interessata con il preparato per ottenere l’effetto esfoliante ricercato. Ma il vero vantaggio è che lo scrub può essere creato direttamente a casa propria, con gli ingredienti e i prodotti che riempiono le nostre mensole e scaffali, senza dover recarsi in profumeria e spendere denaro.

I benefici dello scrub per la pelle

In primo luogo, è in grado di eliminare le cellule morte presenti sullo strato più superficiale della nostra pelle. Mette poi in moto un processo di ricambio cellulare che, sostituendo continuamente le cellule, rende la pelle più liscia, luminosa a forte. L’efficacia dello scrub è riconosciuta anche dagli esperti dei trattamenti di cosmesi; sono infatti loro stessi a consigliarne l’applicazione prima di un trattamento, così da predisporre la pelle ad un miglior assorbimento.

La sua composizione in microgranuli, inoltre, facilità l’eliminazione delle impurità proprio grazie ai movimenti circolari con cui viene applicata sul corpo che, come una calamita, le catturano e le estraggono dall’epidermide. Nel periodo estivo lo scrub è particolarmente consigliato per chi ricerca un’abbronzatura sana e duratura nel tempo.

Da molti viene anche utilizzato per alleviare gli inestetismi della pelle, sebbene alcune tipologie di imperfezioni cutanee siano più complesse da trattare. In molti casi è infatti indispensabile integrare nella propria skin routine alcune soluzioni pensate appositamente per rimuovere la cellulite e le smagliature che possono comparire sulla pelle. Per poter contrastare questi segni in modo efficace è necessario seguire dei trattamenti mirati e specifici per ciascuna necessità, informandosi circa i prodotti più adatti da utilizzare sulle pagine degli esperti del settore che illustrano nel dettaglio come eliminare le smagliature e le altre imperfezioni cutanee.

In ogni caso, lo scrub rimane un ottimo alleato per la nostra pelle, ecco perché nel prossimo paragrafo illustreremo alcune semplici preparazioni home made da realizzare in completa autonomia e con un budget contenuto.

3 preparazioni da fare in casa

Vediamo ora tre preparazioni per creare uno scrub direttamente a casa propria. Una tra le ricette base per uno scrub veloce e sempre efficace è quella a base di caffè. I fondi del caffè, infatti, sono ricchi di proprietà nutritive e rassodanti, capaci di donare alla pelle una grande vivacità e lucentezza. Per essere preparato, il composto necessita dell’aggiunta di sale marino (ricco di sostanze purificanti) e di un cucchiaio di olio d’oliva (l’ideale è quello alle mandorle o di argan); lo si lascia riposare sulla pelle per una mezzoretta ed infine ci si risciacqua sotto la doccia.

Passiamo a uno scrub viso, ideale per tutti i tipi di pelle. Ovviamente, in quanto la pelle del viso è più delicata perché maggiormente esposta rispetto a altre parti del corpo, questo composto deve essere molto poco abrasivo e irritante; per questo motivo, per sua preparazione è previsto l’utilizzo di un cucchiaio di olio di mandorle (ma anche un più comune olio d’oliva va bene), un cucchiaio di zucchero bianco e due cucchiai di miele. Questo scrub, applicato dolcemente sul viso attraverso dei movimenti circolari, è molto indicato anche per le labbra screpolate.

L’ultima ricetta riguarda la preparazione di uno scrub esfoliante per il viso. In questo caso, si utilizzerà il bicarbonato, un particolare sale facilmente reperibile nei più comuni supermercati. Per realizzare il composto bisogna seguire solo un semplice e elementare passaggio: versare due cucchiai di bicarbonato in un recipiente d’acqua abbastanza capiente. Si procede mescolando finché il liquido non diventerà omogeneo e, infine, lo si applica sul viso sempre con movimenti circolari per un due o tre volte. Una volta terminato, ci si risciacqua con dell’acqua fredda. L’azione esfoliante del bicarbonato agisce sia sui punti neri, i principali nemici della nostra pelle, ma anche su accumuli di sebo e impurità varie.