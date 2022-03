Minacce a Pregliasco, busta con proiettile “accusato di uccidere bimbi con il vaccino”

L’enciclopedia pensata per essere consultata a seconda dell’età per gli studenti del primo e del secondo ciclo scolastico destinata ad appassionare sia i giovani studenti che i loro genitori.

PUBBLIREDAZIONALE – La Treccani dei Ragazzi è una delle ultime fatiche di Treccani in chiave enciclopedica, un’opera che sembra venire dal passato perché cartacea e perché ordinata in chiave alfabetica come tutte le enciclopedie, e tuttavia un’opera che si proietta nel futuro perché frutto di una profonda riflessione e insieme di una scommessa. La scommessa è infatti quella di rivolgersi specificamente al pubblico dei cosiddetti millennials, i nativi digitali, in particolare quelli che frequentano il primo e il secondo ciclo della scuola primaria, costantemente ‘loggati’ a cellulare, tablet, computer.

È da qualche anno che le ricerche sui nativi digitali e sulle loro modalità di studio, legate sempre più esclusivamente a supporti digitali, fanno emergere una riduzione delle loro capacità di apprendimento consapevole e quindi anche di rielaborazione critica dei contenuti. Come aveva rilevato a metà del secolo scorso il sociologo canadese Marshall Mac Luhan, il mezzo di comunicazione ha un peso forte sul contenuto del messaggio, ma anche sui modi in cui quel contenuto può essere assimilato. In questo senso, la lettura e lo studio su carta rappresentano uno strumento imprescindibile per favorire un processo di apprendimento equilibrato che consenta poi una buona e personalizzata rielaborazione critica dei contenuti.

È un tema forte quello dell’apprendimento perché riguarda in qualche modo il nostro stesso futuro di essere umani, capaci di pensiero autonomo e non condizionato. Gli sviluppi che ci attendono in questo campo saranno molti e probabilmente sorprendenti. Nel frattempo, però, se si vuole dare una risposta immediata a una esperienza quotidiana che riguarda tutti – sia a livello di singoli individui, che di famiglia e di società -, il processo di conoscenza dei ragazzi deve continuare a servirsi anche di quegli strumenti che si legano alla nostra storia e alle nostre tradizioni più radicate e che implementano la crescita intellettuale di cui l’uomo non può fare a meno, pena la condanna alla irrilevanza e alla dipendenza.

Da qui la scommessa Treccani, che nel 2022 punta nuovamente su una Enciclopedia cartacea per i più giovani, senza però ignorare, e non sarebbe possibile, l’universo del web in cui tutti navighiamo.

L’Enciclopedia dei ragazzi si compone di 10 volumi, strutturati per essere utilizzati in base all’età del fruitore: volumi alfabetici, di circa 390 pagine ciascuno, contenenti più di 2.500 lemmi con box di approfondimento. Ogni volume e arricchito da circa 600 immagini, tra foto, disegni, illustrazioni scientifiche e mappe. Le voci sono state scelte tra quelle più significative ed emblematiche in ragione degli orizzonti culturali dei ragazzi e del loro percorso scolastico. Nella selezione dei lemmi si è voluto sottolineare la trasversalità dei saperi che caratterizza i nuovi assetti della conoscenza e dell’apprendimento. Il risultato raggiunto è un sistema di voci interconnesse all’interno di una fitta rete di significati. Per rendere più fruibili le voci si è optato per un’articolazione interna che prevede più livelli di lettura (dal più semplice al più complesso), per cui dai momenti di prima informazione (sommari) si arriva a quelli di approfondimento (box).

Frutto della collaborazione di insigni esperti, la Treccani dei Ragazzi è un’opera indispensabile che si pone un obiettivo fondamentale: fornire ai giovani un efficace e gradevole strumento di approfondimento e consultazione, complementare a quello della scuola e sempre aggiornato nei contenuti grazie anche all’accesso al web, per contribuire alla loro crescita e per aiutarli a diventare protagonisti del loro futuro.

Insieme alla versione cartacea, Treccani ha reso disponibile un supporto on-line, con accesso a un’area riservata all’interno della quale ritrovare tutti i contenuti dell’opera con approfondimenti e percorsi ipertestuali che amplificano e moltiplicano le possibilità e le modalità di ricerca.

Ancora una volta, con la stessa autorevolezza e lo stesso entusiasmo che guidò i migliori intellettuali del Paese a fondare nel 1925 l’Enciclopedia Italiana di Scienze Lettere e Arti, Treccani mette a disposizione il suo patrimonio di sapere e di organizzazione scientifica per guidare e accompagnare i giovani nel loro percorso di formazione.