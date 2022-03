Istat: crescita eccezionale Pil Italia, +6,6% nel 2021

COSENZA – Grazie ad una iniziativa del Governo, dal 24 febbraio è possibile richiedere la Carta Nazionale Giovani, un nuovissimo strumento digitale per i giovani residenti in Italia, che consente l’accesso agevolato a beni, servizi, esperienze e opportunità. Obiettivo della Carta Giovani Nazionale è proprio facilitare la vita dei giovani, e creare nuove occasioni di crescita, promuovendo una migliore qualità della vita delle giovani generazioni, incentivando la partecipazione ad attività formative, culturali, sportive e ricreative, soprattutto nell’ambito della transizione green.

Chi può richiederla

La Carta Giovani Nazionale è una iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ed è parte del progetto GIOVANI2030, la “casa digitale” creata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale proprio per chi ha tra i 14 e i 35 anni e risiede in Italia perché cittadino italiano o in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Come utilizzare la Carta Giovani

La Carta Giovani Nazionale è gratuita e può essere utilizzata gratuitamente per accedere alle offerte e alle agevolazioni messe a disposizione dai partner. Fa parte di Eyca (European Association Youth Card) e si può scaricare gratuitamente sull’AppIO, disponibile gratuitamente sia per iOS che per Android su Apple Store e Google Play.



Ha come partner oltre 70 enti (ma il numero è destinato a crescere) tra istituzioni, aziende pubbliche e private, brand nazionali e internazionali che aderiscono al progetto (che è possibile consultare dal seguente link) proponendo esperienze e sconti per molti ambiti della vita quotidiana: la carta offre tariffe agevolate per luce e gas, telefono, internet e ulteriori sconti dedicati ai trasporti, che siano per necessità o per turismo. Ma tra le opzioni si trovano anche agevolazioni per librerie, istituti di lingua inglese, francese o spagnola, negozi di abbigliamento e sport, opportunità professionali, piattaforme e-commerce per piantare alberi e borracce riutilizzabili, banche e iniziative culturali.

E’ infatti possibile accedere anche alle agevolazioni e alle offerte che le Carte di altri 36 Paesi europei mettono a disposizione nello stesso circuito EYCA.La Carta Giovani Nazionale è valida fino a 35 anni per quanto riguarda l’accesso a opportunità e agevolazioni in Italia. All’interno del circuito europeo EYCA, la Carta scade alla fine dei 30 anni. Non è invece prevista alcuna scadenza per poter usufruire delle opportunità offerte dalla Carta stessa.

La Carta è proprio una carta virtuale con la quale i ragazzi tra i 18 e i 35 anni possono acquistare beni e fruire di servizi e opportunità, beneficiando di agevolazioni e percorsi dedicati da parte delle aziende pubbliche e private che sono partner del progetto.