La richiesta delle Regioni “via le mascherine e rivedere il green pass”

COSENZA – Il Ministero della Difesa ha indetto un nuovo concorso per l’arma dei Carabinieri 2022 che prevede il reclutamento di 671 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma al 12° corso triennale 2022-2025. Il bando prevede l’espletamento di varie prove scritte ed orali, di accertamenti psico-fisici e di una iniziale prova preliminare. Il bando per il concorso Allievi Marescialli Carabinieri 2022 mette a disposizione 671 posti, di cui 134 sono riservati:

– al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio

– ai diplomati delle Scuole militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica

– agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri, in possesso dei prescritti requisiti

I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria di merito. È stabilito in 28 il numero dei vincitori del concorso da formare nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare. All’atto della presentazione della domanda, i candidati hanno facoltà di esprimere preferenza per la formazione e per l’impiego nelle specializzazioni.

REQUISITI

Possono partecipare al Concorso 671 Allievi Marescialli Carabinieri le persone con i seguenti requisiti:

A) I militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri, e Allievi Carabinieri, in possesso dei seguenti requisiti:

– idoneità al servizio militare incondizionato o temporanea inidoneità (nel secondo caso è prevista l’ammissione con riserva)

– aver conseguito un diploma (o essere in grado di conseguirlo entro il termine dell’anno scolastico 2021-2022) di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale o quadriennale con anno integrativo

– età non superiore a 30 anni (precisamente non aver superato il giorno del compimento del 30° anno di età);

– non aver riportato negli ultimi due anni o nel periodo di servizio, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della consegna, una qualifica inferiore a “nella media” o giudizi corrispondenti, o giudizi di inidoneità all’avanzamento di grado

– non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione

– non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi

– non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall’impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni

– nel caso di procedimento penale per delitti non colposi precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale).

B) I cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

– età non inferiore a 17 anni compiuti e non superiore a 26 anni (ovvero al giorno del compimento degli stessi) o, per coloro che hanno già prestato servizio militare per un periodo non inferiore alla ferma obbligatoria, a 28 anni

– se minorenni, possesso del consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale

– godimento dei diritti civili e politici

– assenza di condanne e procedimenti penali in corso per delitti non colposi, o di situazioni incompatibili con l’acquisizione e la conservazione dello stato di Maresciallo dei Carabinieri

– avere condotta incensurabile e non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato

– abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2021-2022, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso all’università

– non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati da un impiego pubblico per procedimento disciplinare o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, eccetto che per non idoneità psico-fisica

– non essere stati sottoposti a misure di prevenzione

– se militari nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione.

DOMANDA AL CONCORSO

La domanda di partecipazione al Concorso dovrà pervenire entro e non oltre il 24 Marzo 2022. La domanda dovrà essere compilata esclusivamente online attraverso l’apposita procedura online, raggiungibile dalla sezione Carabinieri Concorsi del portale web https://extranet.carabinieri.it/ConcorsiOnline20 . Per poter presentare la domanda di ammissione al concorso, è necessario che i candidati siano in possesso di uno dei seguenti strumenti identificativi:

– SPID (con livello di sicurezza 2);

– Lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS).

PROVE DEL CONCORSO

Il Concorso 671 Allievi Marescialli Carabinieri prevede le seguenti prove: