Cinema e moda si incontrano nel piccolo schermo: le migliori serie TV a tema fashion

Moda e cinema sono stati sempre interconnessi: fin dal passato, l’abbigliamento ha difatti rivestito un ruolo fondamentale nei film, in grado non solo di trasportarci nell’epoca di ambientazione ma anche di rappresentare la vera essenza dei personaggi.

Il connubio fra moda e cinema

Già dagli anni Trenta, l’influsso del cinema sulla moda era molto potente: non solo grazie alla diffusione di abili costumisti, ma anche in seguito al successo dello star system di Hollywood, i divi del grande schermo sono in poco tempo diventati i veri diffusori di stile, lanciando mode che entravano automaticamente nell’immaginario collettivo. Nascono proprio durante questi anni i famosi reparti cinema all’interno dei grandi magazzini, dove a prezzi accessibili si vendevano copie degli abiti apparsi nei film più in voga.

Negli anni ’50 entrano in scena figure come Marilyn Monroe, che con il suo iconico vestito bianco svolazzante di ‘Quando la moglie è in vacanza’ influenza ancora le mode di oggi; oppure Audrey Hepburn, con i suoi enormi occhiali da sole e tubini neri. L’unione di moda e cinema crea tutt’oggi nuove tendenze e, grazie anche alla modernizzazione dei mezzi di comunicazione, questo binomio avviene perfino nel piccolo schermo, soprattutto con nascita di serie TV dedicate. Per poter accedere a questi prodotti, presenti soprattutto sulle principali piattaforme streaming, basta avere una smart TV e una connessione internet senza linea fissa come quella proposta dai principali operatori. Come vedremo nel prossimo paragrafo, infatti, sono tantissime le serie TV a tema moda che sono state prodotte negli ultimi anni. Alcune di queste, però, hanno riscosso un grande successo e se si è appassionati del genere non possono essere assolutamente perse.

Le serie TV sulla moda da non perdere

Non solo gioielli e tacchi a spillo, anche la cronaca nera è molto ricorrente quando si parla di moda: ne è un esempio The Assassination of Giovanni Versace, la serie tv incentrata sull’omicidio del celebre stilista. Disponibile su Netflix, la serie si muove su due vie parallele: da una parte, attraverso un flashback ripercorre tutta la storia dal primo incontro tra Versace e Cunanan, il suo assassino, dall’altra racconta la maison dopo l’omicidio, incentrandosi sulla figura di Donatella.

Anche Hulston, la serie tv che racconta la vita del noto designer, mette in luce le oscurità del suo percorso lavorativo e della vita privata: dalla creazione dello storico cappellino indossato da Jackie Kennedy, fino alle profonde difficoltà nel trovare una sua strada in modo da lanciare una vera e propria linea di moda. Di tutt’altro genere è invece Girlboss, la serie tv con protagonista Sophia, una giovane decisamente ribelle e libertina, amante dei vestiti vintage e della moda fuori dagli schemi. In seguito all’apertura del suo shop online, la ragazza comincia a raggiungere risultati davvero inaspettati, e questo lo rende un must see per gli amanti della moda che sognano un futuro imprenditoriale nel settore.