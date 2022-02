Disturbi dell’apprendimento: diagnosticata ad oltre 300 mila studenti in Italia

ROMA – “Alzare l’attenzione in porti e aeroporti, soprattutto nei confronti di navi con bandiera russa o ucraina, per prevenire “ogni criticità o azione dimostrativa”. E’ una delle possibili criticità per l’Italia individuate dal Viminale in tema di sicurezza, dopo l’invasione dell’Ucraina. Nell’alert si segnalano anche la necessità di prestare massima attenzione agli obiettivi istituzionali ed economici legati ai due paesi e di monitorare sia i movimenti di estrema destra ed estrema sinistra sia la comunità ucraina, soggetti che “potrebbero dare vita a iniziative estemporanee”.

Le raccomandazioni del Governo ai connazionali in Ucraina

Intanto oggi il Governo, ai circa 2000 connazionali presenti in Ucraina “è stato raccomandato di seguire le indicazioni delle Autorità locali e di valutare con estrema cautela gli spostamenti via terra dentro e fuori il Paese. Alla luce della chiusura dello spazio aereo e della situazione critica sul terreno, stiamo pianificando in coordinamento con le principali ambasciate dell’Unione Europea un’evacuazione in condizioni di sicurezza” ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante l’informativa urgente alla Camera sulla crisi in Ucraina dove ha anche annunciato che le forze italiane che saranno impiegate dalla NATO sono costituite da unità già schierate in zona di operazioni – circa 240 uomini attualmente schierati in Lettonia, insieme a forze navali, e a velivoli in Romania e da altre che saranno attivate su richiesta del Comando Alleato. Il contributo sarà di circa 1400 uomini e donne dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e con ulteriori 2000 militari disponibili.

E mentre Kiev si prepara per un possibile arrivo delle truppe russe il governo ucraino sui social incoraggia la popolazione a resistere realizzando anche bottiglie incendiare per respingere gli occupanti. “Cittadini, neutralizzate gli invasori con bottiglie Molotov! State attenti e non abbandonate le vostre case!”, si legge sugli account Twitter del ministero della Difesa e di quello degli Interni, con tanto di istruzioni per realizzare il cocktail incendiario. Combattimenti sono in corso in quartiere settentrionale di Kiev, Oblonsky, mentre secondo alcuni media internazionali spari sono stati uditi nella zona degli edifici governativi. Violenti combattimenti sono in corso anche attorno e nella città portuale di Mariupol, nel Donbass. Secondo alcune testimonianze i carri armati dell’esercito russo, senza insegne, starebbero avanzando in centro città, dove si susseguono esplosioni. Secondo le ultime previsioni dell’intelligence Usa Kiev potrebbe cadere in mano russa nel giro di pochi giorni. Il presidente Zelesky ha invitato gli europei che hanno “esperienza di guerra” a “venire a combattere in Ucraina”.