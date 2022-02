App di incontri e profili fake: è boom di truffe

ROMA – Il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il nuovo decreto contro il caro-bollette e il decreto sulle cessioni dei crediti legati ai bonus edilizi, compreso il Superbonus e quello per sostenere il mercato delle auto. Sono previsti 6 miliardi per contrastare i rincari energetici (senza scostamento di bilancio), 3 miliardi per l’azzeramento degli oneri di sistema per famiglie e imprese, 591,83 milioni per la riduzione dell’Iva sul gas al 5% e 480 milioni di euro la riduzione degli oneri generali nel settore del gas. Inoltre è previsto uno stanziamento di 500 milioni di euro per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas e 700 milioni per il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore e altri 522,2 milioni per il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. Viene stanziato oltre 1 miliardo di euro per la riduzione dell’Iva e degli oneri generali nel settore del gas. Previste somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5 per cento. Per questo scopo sono stanziati 591,83 milioni di euro per l’anno 2022. Inoltre l’Arera provvederà a ridurre, per il secondo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Csea entro il 31 maggio 2022.

Arrivano anche altri 400 milioni di euro per le spese Covid delle Regioni per far fronte alla quarta ondata e per l’aumento della bolletta energetica per le strutture sanitarie. Lo stanziamento per l’acquisto di farmaci anti-Covid è di 250 milioni di euro. L’intervento sarebbe stato fortemente sollecitato al ministro della salute Roberto Speranza. Nasce l’Anagrafe dei dipendenti pubblici. “Per il completo raggiungimento dei traguardi e obiettivi” della missione del Pnrr su digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione e “per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente”, nella bozza del decreto bollette all’esame del cdm è previsto l’avvio del censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della PA, istituita presso il Ministero dell’economia e finanze.

Draghi “misure complesse e ricche, Buone notizie sul lavoro”

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi ha spigato i provvedimento in una conferenza stampa “Abbiamo approvato dei provvedimenti contro il caro energia e per sostenere il mercato dell’auto. Mettiamo in campo quasi 8 miliardi di euro, quasi 6 sono destinati per l’energia e lo facciamo senza ricorrere a nuovi scostmenito di bilancio ma utilizzando i margini che derivano dagli ottimi risultati della crescita della finanza pubblica dello scorso anno. Estendiamo al secondo trimestre le misure e ampliamo quelle che riguardano la riduzione delle bollette per famiglie e imprese che abbiamo messo in campo negli scorsi mesi per il primo trimestre. Interveniamo in maniera strutturale per aumentare la produzione di gas italiano che può essere venduto a prezzi più bassi. Velocizzeremo e semplificheremo anche l’installazione di impianti di energie rinnovabili”.

“Sul mercato del lavoro ci sono buone notizie: il numero degli occupati è cresciuto in Italia fra gennaio e dicembre di oltre 650 mila unità e il tasso di occupazione è aumentato di 2,2 punti percentuali ritornando al livello di prima della pandemia ma ovviamente ci sono delle criticità a cui ci siamo abituati e a cui non dobbiamo abituarci. La maggior parte dei nuovi dipendenti nell’ultimo anno ha firmato un contratto a tempo determinato e solo un quarto ha firmato un contatto permanente”

Draghi si è detto preoccupato per la situazione internazionale e all’escalation di un probabile conflitto tra Russia e Ucraina: “Siamo ancora in un rallentamento della crescita in Europa, secondo le previsioni, riprenderà spedita dal secondo trimestre di questo anno, bisogna essere cauti perché i rischi geopolitici potranno incidere sulla crescita. L’obiettivo – spiega ancora il Premier – è rilanciare una crescita equa e sostenibile e affrontare il mercato del lavoro”, combattendo la “precarietà”. “L’intervento diretto supera i 5,5 miliardi, ma si associano interventi volti a sostenere regioni e comuni”. Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, spiega che con il decreto sui rincari energetici “l’obiettivo è sostenere l’economia in questa fase difficile, abbiamo avuto una performance molto positiva nel 2021, ora vediamo un rallentamento dell’attività in Italia e altri Paesi connesso all’evoluzione dei prezzi dell’energia”.

Decaro (Anci) “positive le misure prese dal governo contro il caro bollette”

“Accogliamo con favore la notizia delle decisioni del governo che sono un primo passo nella direzione delle nostre richieste sui rincari dell’energia elettrica. È positivo che l’appello lanciato dai sindaci nelle scorse settimane sia stato ascoltato, si tratta di un primo passo che consentirà ai Comuni di affrontare almeno i prossimi mesi dando continuità ai servizi essenziali e recuperando una parte dei mancati introiti relativi alla tassa di soggiorno”. Lo afferma il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro relativamente al varo del decreto bollette da parte del Consiglio dei ministri. “Molto positiva – aggiunge – anche la misura che integra i fondi destinati a finanziare tutti i progetti di rigenerazione urbana presentati dai Comuni italiani“.