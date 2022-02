ROMA – Siamo sempre più vicini ad una nuova fase della pandemia che ci porterà, con ogni probabilità, allo stop dello stato d’emergenza il 31 marzo. Il primo step sarà lo stop all’obbligo delle mascherine all’aperto dall’11 febbraio indipendentemente dal colore delle regioni. In arrivo c’è un provvedimento del ministero della Salute. Si intravede anche la riapertura delle discoteche così come un cambio anche nella capienza degli stadi. Un annuncio che procede con l’andamento dell’epidemia. Il Covid sembra infatti allentare la sua morsa. Accanto a questo, una iniezione di fiducia viene anche dalle vaccinazioni. Per fine marzo, con il completamento delle terze dosi, circa 12-13 milioni che ancora mancano, ci saranno anche le condizioni per non prorogare lo stato di emergenza. In generale, dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, si va “avanti gradualmente verso la normalità” con una “progressiva rimozione delle misure di contenimento” e si potranno “riaprire attività che sono state particolarmente penalizzate, come le discoteche” e anche il Green pass “sarà rimodulato“.

Costa “nuova fase, poi stop alle mascherine al chiuso e al Green Pass”

E che si vada verso questa direzione lo conferma anche il sottosegretario alla Salute Cosa che spiega “via mascherine all’aperto dall’11 febbraio anche in zona rossa, il provvedimento uscirà nella giornata di giovedì. Ora siamo all’inizio di una nuova fase, con la solita gradualità si allenteranno le altre misure come le mascherine al chiuso e il Green Pass. Dobbiamo completare le terze dosi perchè proteggono di più dalla malattia grave. Ci sono ancora 12 milioni di terze dosi da somministrare” ha detto il sottosegretario alla Salute. “Farei attenzione a prendere a modello altri Paesi europei – ha aggiunto – i bilanci vanno fatti alla fine e quello è il momento di fare valutazioni. In una fase iniziale il Green pass ha permesso le riaperture, è uno strumento che ci ha aiutato. Ha avuto anche la funzione di monitorare i contagi. Infine ha avuto la funzione di incentivare le vaccinazioni”.