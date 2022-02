Bimbo deve essere operato ma i genitori vogliono: “solo sangue da no vax”

MODENA – Un bambino deve subire una delicata operazione al cuore all’ospedale Sant’Orsola di Bologna ma la famiglia, del Modenese, è ‘no vax’ e rifiuta trasfusioni di sangue da donatori vaccinati contro il Covid-19.

Il caso finisce in tribunale con una decisione del giudice tutelare che potrebbe arrivare anche oggi. Il fatto ha iniziato ad avere risalto quando i genitori, qualche settimana fa, hanno comunicato ai medici bolognesi che per il figlioletto non verrà accettato in nessun caso sangue che arrivi da donatori immunizzati contro l’infezione da SARS-CoV-2. La richiesta è stata poi condivisa anche in alcune chat di ambienti no-vax per reperire “volontari” non immunizzati pronti a donare il proprio sangue. Un appello al quale avrebbe risposto almeno una quarantina di persone.

Niente sangue da vaccinati contro il Covid. L’ospedale, in accordo col centro trasfusionale, ha detto ‘no’ alla richiesta perché le donazioni di sangue devono seguire protocolli di legge molto rigidi e molto precisi. Proprio per garantire sicurezza di chi riceve il sangue. A quel punto i genitori del bambino si sono rivolti agli avvocati. Sarà giudice tutelare probabilmente già nella giornata di oggi e ad esprimersi; anche se non si può escludere che possa richiedere ulteriori approfondimenti. I genitori rifiuterebbero il sangue per motivi religiosi, basandosi su affermazioni che “non hanno alcun riscontro scientifico” ovvero che i vaccini sarebbero ottenuti usando embrioni umani.