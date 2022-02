Verso la fine dell’emergenza. Speranza “segnali incoraggianti, -30% casi in sette giorni”

ROMA – “Siamo in una fase ancora di lotta contro il Covid anche se ci sono segnali incoraggianti, con una decrescita del 30% dei casi in una settimana. Questo è stato possibile grazie ad una campagna vaccinale straordinaria. In questi giorni stiamo riuscendo a piegare la curva dei contagi senza aver dovuto ricorrere a misure restrittive particolarmente invasive per la vita delle persone” ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. Segnali che porteranno, con molta probabilità, alla fine dello stato di Emergenza il 31 marzo e senza ulteriori proroghe come ha evidenziato il sottosegretario alla Salute Costa “sono d’accordo con la fine dello stato di emergenza al 31 marzo. L’obiettivo del governo è questo. Confido che non venga prorogato e credo che sicuramente ci saranno le condizioni. Mancano – ha detto – ancora 12-13 milioni di dosi booster. Se procediamo con questo ritmo in 30-40 giorni è facile pensare che per metà marzo avremmo completato la dose booster a 49 milioni di concittadini. Da lì sicuramente inizierà una nuova fase e così come abbiamo introdotto gradualmente le restrizioni con la gradualità inizieremo l’ allentamento delle misure, anche per gli stadi. Mi sembra difficile non iniziare un percorso di inversione, anche per la capienza degli stadi”, ha quindi spiegato Costa. E sul mantenimento o meno del Green pass il sottosegretario alla Salute ha risposto: “È stato molto utile per incentivare la vaccinazione. Dobbiamo tenere presente che dobbiamo somministrare la terza dose che è fondamentale“.