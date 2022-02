Confindustria: produzione in forte caduta, stima -1,3% a gennaio

È un dato di fatto che attualmente l’inflazione rappresenti il driver più importante sui mercati finanziari, per via degli alti livelli osservati nelle principali economie avanzate; tuttavia secondo la narrazione di alcuni Banchieri Centrali lo sforamento dei target fissati da ciascun Istituto è riconducibile alle tensioni sui prezzi della componente energia, la quale, pur non facendo parte del paniere core, ha effetti su tutta la catena del valore. Proprio sulla base di queste considerazioni il petrolio è diventato negli ultimi mesi un osservato speciale: difatti, anche se da un punto di vista tecnico il WTI presenta una struttura dei prezzi molto solida su diverse scansioni temporali, un eventuale rallentamento economico potrebbe favorire una correzione della sua quotazione, attenuando conseguentemente il problema inflazione.

Nell’eventualità di un ridimensionamento dei prezzi delle materie prime energetiche la BCE mantiene al momento un atteggiamento all’apparenza accomodante in riferimento alle politiche sui tassi, al contrario della FED che nei prossimi mesi ritoccherà al rialzo il costo del denaro: ormai il focus degli analisti non è più incentrato sulla data del primo intervento, ma sul numero dei rialzi che potrebbe essere superiore rispetto alle stime del primo meeting del FOMC. La congiuntura alquanto complessa che caratterizzerà i prossimi mesi, sta spingendo molto risparmiatori ad approcciare temi di investimento alternativi, slegati dalle dinamiche delle asset class tradizionali: nello specifico, il settore che suscita più interesse è quello delle criptovalute, soprattutto la nicchia riguardante il metaverso che, secondo molti analisti potrebbe rappresentare il leitmotiv degli anni a venire.

In ogni caso, prima di investire è bene informarsi e studiare il funzionamento dei mercati. Da questo punto di vista, può essere utile consultare portali specializzati come, ad esempio, TradingOnline.wiki punto di riferimento nella formazione su tematiche finanziarie che ha elaborato una guida per investire al meglio non solo sugli asset messi in evidenza, ma anche su altri sottostanti. Inoltre. va ad analizzare le strategie più indicate per chi ha un approccio da cassettista agli investimenti e per chi predilige la speculazione di breve termine. È opportuno chiarire che il tutorial prende in esame l’operatività posta in essere attraverso i servizi dei broker online in quanto gli intermediari attivi sui circuiti over the counter offrono notevoli vantaggi, soprattutto per utenti alle prime armi. Naturalmente l’aspetto più interessante è quello riferito ai costi da sostenere per utilizzare il conto di un broker: la sottoscrizione del rapporto è gratuita, così come il rilascio della piattaforma di trading con tutte le sue funzionalità.

Come sfruttare le caratteristiche dei broker online

Il tool di negoziazione, inoltre, consente la fruizione della leva finanziaria e della vendita allo scoperto, due meccanismi essenziali per implementare strategie efficaci nelle tendenze ribassiste di un asset e sui time frame ridotti. Anche se il capitale iniziale richiesto dai broker per iniziare ad operare è abbastanza contenuto e di conseguenza alla portata di tutti, le funzionalità della piattaforma di trading possono essere testate con denaro virtuale attraverso una versione demo della stessa.

Tuttavia la caratteristica più importante di tali intermediari è rappresentata dalla possibilità di negoziare una grande varietà di prodotti da un’unica console ordini, sfruttando la compravendita dei Contratti per Differenza, derivati che replicano il prezzo di un sottostante.

XTB: l’importanza della formazione nel trading online

Nella guida di TradingOnline.wiki, inoltre, è dato ampio spazio alla valutazione dei migliori intermediari autorizzati attualmente sul mercato: tra questi merita una citazione particolare XTB, società molto apprezzata nel settore per l’attenzione che la stessa pone nei confronti degli utenti in ambito formativo.

Il sito ufficiale del broker, infatti, è strutturato come un hub di servizi in cui una ricca sezione è dedicata alla didattica: gli utenti possono visionare webinars dal vivo, leggere articoli redatti da professionisti del settore, ma soprattutto possono intraprendere un percorso di studi presso la trading academy. Tutto ciò, ovviamente, non prevede alcun costo ed è possibile mettere in pratica tutte le nozioni assimilate, utilizzando la piattaforma demo rilasciata da XTB.