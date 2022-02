Mercati finanziari: ecco i settori da monitorare per investire in azioni

Migliaia di asset da visionare, migliaia di input da tenere in considerazione, in maniera tale da fare la miglior scelta possibile e ottenere un guadagno. Il senso stesso delle negoziazioni digitali, in fondo, è tutto qui: scegliere in maniera corretta e individuare gli asset da comprare, scambiare, vendere in modo da accrescere il proprio capitale di partenza. Non sorprende dunque che, ogni giorno, i trader effettuino ricerche relative alle azioni su cui puntare: ricerche che li portano a studiare i diversi settori del mercato, ma anche ad aggiornarsi sulle ultime novità in termini di strumenti finanziari.

Insomma, il trading online è un’attività caratterizzata da una fortissima componente di studio e di aggiornamento: anche perché, in finanza, il valore dei diversi asset non è praticamente mai fisso. Al contrario, il prezzo di azioni, materie prime, criptovalute e via dicendo può sia scendere che salire: a volte anche in maniera piuttosto drastica; a volte anche nel giro di poche ore. A questo proposito, per capire quali siano le migliori azioni da comprare è importantemonitorare il mercato quasi in tempo reale così da intercettare i diversi fattori che potrebbero influenzare l’andamento di un asset.

Comprendere le previsioni finanziarie

Per fortuna, esistono strumenti specifici capaci di assistere i trader e di aiutarli a compiere scelte sempre più efficaci. Stiamo parlando delle previsioni finanziarie, anche note col nome di segnali di trading: un’attività altamente professionalizzata, realizzata da analisti esperti del settore. I segnali di trading sono figli di uno studio particolarmente approfondito degli asset e, volendo riassumere, si potrebbe dire che partono dal loro andamento passato per fornire indicazioni relative alle loro possibili quotazioni future. In realtà però dietro ai segnali di trading c’è molto di più.

Si consideri infatti che, nel caso delle azioni, per realizzare previsioni finanziarie corrette spesso si entra addirittura nei libri contabili delle società quotate sul mercato. Si analizzano i bilanci, si analizzano i margini, le eventuali posizioni debitorie e, soprattutto, si analizza la posizione dell’azienda in relazione a quella di eventuali competitors. Ma non solo: in certi casi si effettuano addirittura delle vere e proprie indagini. Si pensi, in tal senso, al possibile lancio di un nuovo prodotto e/o servizio da parte di un’azienda e alle ripercussioni che potrebbe avere sulla quotazione del titolo legato ad essa. Ebbene, realizzare segnali di trading significa tenere conto anche di questa tipologia di aspetti, in maniera tale da fornire indicazioni sempre più mirate e attendibili.

Su quali settori e su quali azioni puntare

Osservando i primi segnali di trading relativi al 2022 ad opera di diverse fonti, si individuano diversi titoli considerati promettenti più o meno all’unanimità. È il caso, ad esempio, delle azioni Apple, così come è il caso del titolo Amazon: due asset che, con ogni probabilità, non hanno bisogno di presentazioni, considerato che stiamo parlando di aziende leader a livello internazionale. Sia Amazon che Apple infatti fanno parte della cosiddetta FAANG: un particolare acronimo che chiama in causa le cinque “big” della tecnologia mondiale (Facebook, Netflix, Google, oltre che, per l’appunto, Apple ed Amazon).

La presenza costante di questi due asset non è casuale: infatti, stando alle previsioni finanziarie, l’intero settore tecnologico dovrebbe fornire prestazioni più che positive nei mesi a venire. D’altronde stiamo parlando di un settore che è riuscito a generare profitto persino durante i momenti più critici della pandemia da Covid-19. Alcune aziende del tecnologico, negli ultimi due anni, sono addirittura riuscite a centrare l’effetto Rally, colmando le perdite precedenti con utili da record. Non sorprende dunque che proprio questo particolare settore sia considerato particolarmente promettente e che dunque vada tenuto d’occhio con particolare attenzione.