Presidente della Repubblica, arriva una nuova fumata nera: 125 voti per Mattarella

ROMA – Terza votazione (iniziata questa volta alle 9 di mattina) e nuova fumata nera per l’elezione del Presidente della Repubblica con un nuovo consistente numero di schede bianche (412) mentre in questo scrutinio 125 voti sono andati al presidente uscente Sergio Mattarella, 114 per Guido Crosetto (l’ex DC votato da Fratelli d’Italia), 62 per l’ex Magistrato Maddalena e 52 per Casini. Anche in questo terzo scrutinio serviva una maggioranza qualificata dei due terzi dell’assemblea. Domani si procederà ad una nuova votazione dove diventerà sufficiente la maggioranza assoluta (la metà più uno degli aventi diritto al voto). Il centrodestra e il centrosinistra hanno votato scheda bianca ma Fdi si è invece smarcata. “Fratelli d’Italia non voterà scheda bianca a seguito delle valutazioni dentro il partito. Fermo restando l’assoluta compattezza del centrodestra che non è minimamente in discussione l’immagine che il Parlamento sta dando agli italiani è incomprensibile, dobbiamo dare all’assemblea un segnale: non si può continuare a rimanere per giorni in una situazione di stallo”. Fdi dunque ha poi votato per Guido Crosetto.

Intanto proseguono serrati i contatti tra i vertici del Pd e il leader della Lega Matteo Salvini. Il tentativo dei dem, che lavorano per un vertice della maggioranza di governo, è di convincere il leader leghista a non procedere domani al voto su un candidato di centrodestra perchè, è il ragionamento, così salta la maggioranza. Si creerebbe un muro contro muro e una situazione di caos con il rischio di precipitare il paese in una situazione di forte instabilità ma il Pd, assicurano fonti del Nazareno, lavora per evitarlo.