ROMA – Secondo scrutinio e seconda (prevedibile) fumata nera per l’elezione del Presidente della Repubblica con una nuova pioggia di schede banche (circa 600). La votazione si è conclusa poco prima delle 18.30, quasi un’ora e mezza in meno rispetto a ieri e lo spoglio verso le 19.40. Pioggia di schede bianche mentre centrodestra e centrosinistra continuano i colloqui alla ricerca di un nome comune condiviso.

No del centrosinistra ai 3 nomi del centrodestra

Nel pomeriggio il centrodestra aveva avanzato tre nomi che sembravano aver trovato la disponibilità del Pd. Poi la nota di pd, M5s e Leu che dicono no ai nomi fatti “Prendiamo atto della terna formulata dal centrodestra che appare un passo in avanti, utile al dialogo. Pur rispettando le legittime scelte del centrodestra, non riteniamo che su quei nomi possa svilupparsi quella larga condivisione in questo momento necessario” affermano Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza dopo il vertice di centrosinistra. “Riconfermiamo la nostra volontà di giungere ad una soluzione condivisa su un nome super partes e per questo non contrapponiamo una nostra rosa di nomi. Proporremo un incontro tra due delegazioni ristrette in cui porteremo le nostre proposte”.

I voti di oggi, 4 preferenze per Gratteri

Nello scrutinio del pomeriggio l’ex presidente Sergio Mattarella ha raccolto 41 voti, Polo Maddalena 40, Cassinelli 18, Tondo 17, Rosato 14, Umberto Bossi 12 e Giorgietti 11. Da segnalare i 4 voti per il magistrato della DDA di Catanzaro Nicola Gratteri.

Anche in questo secondo scrutinio non sono mancati nomi bizzarri (alcuni inesistenti come Sciscione e Chiné) e altri più o meno noti del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo letti durante lo scrutinio da presidente della Camera Fico come le tre preferenze per Enrico Ruggeri, i due per Albero Angela. Qualcuno ha poi votato per Claudio Baglioni e Claudio Lotito, il tecnico dell’Italia Roberto Mancini, Bettino Craxi, Cristian De Sica, Mauro Corona, Nino Frassica.