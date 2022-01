Due componenti della cannabis capaci di prevenire il Covid

A quanto pare la marijuana può aiutare a prevenire il Covid 19. Secondo un nuovo studio pubblicato sul periodico accademico Journal of Natural Products dai ricercatori dell’Oregon State University, che si concentra in particolare sui composti della canapa, noti specificamente come cannabis sativa. Questo tipo di marijuana viene utilizzato in molti prodotti diversi come cosmetici, cibo, lozioni e integratori alimentari. Ma un paio di acidi cannabinoidi presenti nella canapa potrebbero essere in grado di aiutare a prevenire le infezioni da Covid 19. Questi composti, l’acido cannabigerolico o CBGA e l’acido cannabidiolico, CBDA, agiscono legandosi alle proteine ​​spike del coronavirus.

Questo è importante, in quanto significa che hanno lo stesso target farmacologico (una molecola fondamentale per il processo della malattia) dei vaccini Covid 19 e dei trattamenti anticorpali. In altre parole, questo blocca il modo principale del virus di infettare le persone. È stato dimostrato che i composti che bloccano il processo di infezione funzionano anche in altre malattie, come l’HIV e l’epatite.

“Questi acidi cannabinoidi sono abbondanti nella canapa e in molti estratti di canapa”, ha affermato l’autore principale Richard van Breemen in una nota. “Non sono sostanze controllate come il THC, l’ingrediente psicoattivo della marijuana, e hanno un buon profilo di sicurezza nell’uomo. E la nostra ricerca ha mostrato che i composti di canapa erano ugualmente efficaci contro le varianti di SARS-CoV-2, inclusa la variante B.1.1.7 [Alpha], che è stata rilevata per la prima volta nel Regno Unito, e la variante B.1.351 [Beta], rilevata per la prima volta in Sud Africa”.

Questi due composti sono stati identificati utilizzando una tecnica basata sulla spettrometria di massa per identificare potenziali ingredienti di farmaci che potrebbero colpire la proteina spike.

“Questi composti possono essere assunti per via orale e hanno una lunga storia di uso sicuro negli esseri umani”, ha detto van Breemen. “Hanno il potenziale per prevenire e curare l’infezione da SARS-CoV-2. CBDA e CBGA sono prodotti dalla pianta di canapa come precursori di CBD e CBG, che sono familiari a molti consumatori. Tuttavia, sono diversi dagli acidi e non sono contenuti nei prodotti a base di canapa”.

Ma mentre i composti sembrano efficaci contro le varianti Alpha e Beta, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non è chiaro se siano efficaci contro gli altri come Delta e Omicron. Sono necessarie ulteriori ricerche per testare questo, oltre a testare altri composti, in particolare uno derivato dalla liquirizia che si lega anche alla proteina spike.