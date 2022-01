Sebastiani: Italia rossa in 30-40 giorni con tale trend

ROMA – “Se continuasse questo trend di crescita epidemica, entro circa 40 giorni supereremmo a livello nazionale il 30% di occupazione per malati Covid nelle terapie intensive ed entro un mese il 40% nei reparti ordinari, mentre per l’incidenza a livello nazionale siamo già nell’ultima settimana a 1640 casi di Covid su 100mila abitanti: questo significa che i tre parametri per l’ingresso in zona rossa sarebbero superati a livello nazionale in 30-40 giorni, ma ovviamente ci potrebbero essere differenze tra le singole Regioni”.

E’ la previsione all’ANSA del matematico Giovanni Sebastiani dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), sulla base dell’attuale andamento dell’epidemia di Covid-19. I parametri attualmente in vigore prevedono il passaggio di una Regione in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 e’ superiore al 40% e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti Covid e’ superiore 30%.