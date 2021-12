AstraZeneca: “la nostra terza dose neutralizza Omicron”

ROMA – Cresce ancora e in modo costante il numero dei pazienti ospedalizzati per Covid. Aumenta i ricoverati No Vax e raddoppiano i casi tra i bambini. L’incremento dei non vaccinati nei reparti ordinari è del 16,7% mentre diminuiscono del 2% i vaccinati ricoverati. A finire in ospedale per aver contratto il virus sono sempre più soggetti non vaccinati. La percentuale di ricoveri pediatrici sale del 96% e tra i piccoli pazienti la metà ha genitori non vaccinati. A metterlo nero su bianco è il report degli ospedali sentinella di Fiaso, la Federazione Italiana delle Aziende sanitarie e ospedaliere .

Netta la differenza di età fra vaccinati e non: i primi hanno in media 73 anni, i secondi 63 anni ovvero 10 anni in meno. Maggiori anche le comorbidità fra i vaccinati (73%), fra i non vaccinati, invece, il 50% dei ricoverati non soffriva di altre patologie. Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, parlando delle decisioni che emergeranno nella cabina di regia il 23 dicembre sulle possibili zone arancioni ha detto: “Al momento no, non sono previste ma valuteremo di settimana in settimana. Escludo invece possibili lockdown, questo invece lo possiamo scongiurare”. Aggiungendo che le eventuali scelte che verranno prese domani “credo entreranno in vigore da dopo Natale”.