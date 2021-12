Covid, ISS: salgono i casi tra bimbi e ragazzi, in aumento i ricoveri sotto i 3 anni

ROMA – Sale l’incidenza di casi Covid-19 nelle fasce di età 0-9 anni e 10-19 anni. Nell’ultima settimana ha raggiunto i 317 casi per 100mila per la fascia 0-9 anni (contro i 275 casi della scorsa settimana). Nella fascia 10-19 anni l’incidenza è salita invece a 296 casi. Nelle fasce di età 30-39 e 40-49 anni l’incidenza sale a valori compresi tra 200 e 250 casi per 100.000 abitanti e solo nelle fasce di età sopra 80 anni nell’ultima settimana l’incidenza rimane compresa tra i 50 e i 100 casi per 100.000. Nella popolazione in età scolare, spiega l’Iss nel report, l’incidenza si mantiene “elevata, specialmente nella fascia di età 6-11, dove si osserva all’incirca il 50% dei casi diagnosticati nella popolazione 0-19″. Proprio nella classe di età 6-11 anni si evidenzia, a partire dalla seconda settimana di ottobre, una “maggiore crescita dell’incidenza rispetto al resto della popolazione in età scolare, con un’impennata nelle ultime due settimane.

In aumento i ricoveri per Covid-19 tra i bambini più piccoli di età inferiore ai 3 anni

Il Report dell’Istituto superiore di sanità, integra il monitoraggio settimanale sul Covid, e fa emergere “nelle ultime settimane un aumento del tasso di ospedalizzazione nella fascia 3 anni (poco sopra i 4 ricoveri per 100.000 abitanti), mentre nelle altre fasce di età risulta stabile”. Nell’ultima settimana, si sottolinea inoltre nel Rapporto, “si conferma l’andamento osservato nella precedente settimana, con il 28% dei casi totali diagnosticati nella popolazione di età scolare (20 anni). Il 51% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nella fascia d’età 6-11 anni, il 33% nella fascia 12-19 anni e solo il 10% e il 6% sono stati diagnosticati, rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni”. Il report evidenzia pure come sia in calo da sei settimane la percentuale di casi tra operatori sanitari rispetto al resto della popolazione.

Vaccini ai bambini, oltre 28mila

Si mantiene elevato il ritmo delle somministrazioni di vaccini ai bimbi tra i 5 e gli 11 anni: in due giorni in totale sono 28.909, secondo i dati del governo aggiornati a questa mattina; il primo giorno erano state circa 15mila, su una platea di 3.656.069 bambini. Sono invece 105.761 i piccoli guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi.