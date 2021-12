In UE 820mila bimbi positivi con sintomi in 14 mesi. Figliuolo “Mettiamoli in sicurezza”

COSENZA – I numeri di Eurosurveillance, arrivano dall’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): oltre 820.000 i casi di bambini e ragazzi (0-17 anni) positivi al Covid con sintomi sono stati notificati tra agosto 2020 e ottobre 2021 in 10 Paesi europei (Austria, Cipro, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Slovacchia e Svezia). In 9.611 (1,2%) hanno avuto bisogno di ricovero, 640 sono finiti in terapia intensiva (pari allo 0,08% di tutti i bambini positivi e al 6,7% di quelli ospedalizzati), 84 sono morti (0,01%). Motivo in più per spingere sulle vaccinazioni nella fascia di età 5-11 anni come ha ribadito il commissario all’emergenza Covid Francesco Figliuolo.

“Ognuno agisca secondo i propri convincimenti e la propria coscienza: oggi abbiamo una buona casistica anche di questo vaccino, c’è un sicuro rapporto fra costi e benefici” ha ribadito il commissario straordinario per l’emergenza Covid, visitando l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze parlando della campagna vaccinale per i bimbi.. “Ma non sono io che devo dire queste cose – ha aggiunto -, devono essere gli scienziati e i pediatri. Non ci sono obiettivi fissati: il nostro interesse è vaccinare e mettere in sicurezza più bambini possibili” ha aggiunto il generale Figliuolo spiegando che ieri sono stati vaccinati 15.000 bambini a livello nazionale, di cui quasi 1.000 in Toscana.