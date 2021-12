Scuola, l’obbligo vaccinale al suo esordio tra “irriducibili e diffide fantasiose”

SCUOLA – “Il sistema nel suo complesso ha tenuto; ovviamente ci sono istituti in cui si sono registrati maggiori vuoti di organico ed i presidi hanno dovuto applicare la legge scrivendo agli assenti per chiedere loro di mettersi in regola, fornendo entro 5 giorni la documentazione inerente al loro stato. Anche l’app per le verifiche ha funzionato senza problemi”. Così all’ANSA Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, in riferimento alla situazione nel primo giorno di obbligo di vaccinazione per il personale scolastico.

“Circa 50mila gli irriducibili”

Gli “irriducibili”, spiega Giannelli, “sono stimati intorno al 5%, circa 50mila, ma in questo numero è compresa almeno una metà che non si può vaccinare. A molti colleghi – aggiunge – sono arrivate diffide di avvocati che in modo fantasioso contestano la legge e la modalità di applicazione. Un onere in più per i colleghi che dovranno verificare i vari casi”.