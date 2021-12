Natale 2021, aggiungi un posto a tavola… No vax

COSENZA – Il Natale è alle porte ma ancora nulla di certo su come le famiglie italiane potranno festeggiare la natività. Il dato ormai sicuro è che lo stivale è nel pieno della quarta ondata dove, il Coronavirus fa sentire ancora la sua dura morsa con un recente aumento dei contagi e ingressi in area medica. Eppure, le cose vanno meglio di un anno fa. Il 2021 che sta per salutarci era arrivato trovando un’Italia in rosso-arancio e in piena pandemia. Con le famiglie chiuse in casa a sperare, che la nascita del salvatore, potesse portare il miracolo. Quest’anno tutto dipenderà ancora dalla curva epidemica.

Con la pandemia è nato un vero e proprio “nuovo galateo” dei rapporti sociali tra le persone, in cui ci sono cose che tutti sono chiamati a fare. Oltre all’uso della mascherina, alla distanza, alla corretta igiene delle mani e a evitare assembramenti, la regola regina, da un anno a questa parte, è la vaccinazione. Ma che fare quando la persona con cui ci rapportiamo è un no vax?

In queste ore arrivano i primi appelli dei virologi che consigliano: “I parenti non vaccinati invitateli pure, ma col tampone”. Anche il cenone al ristorante non si negherà a nessuno, a parte quelli senza il “certificatone verde”. Concerti in piazza a numero chiuso per Capodanno nelle città italiane, alcune delle quali restano in forse o rinunciano persino all’evento. Parola d’ordine è “Super Green pass” obbligatorio per i veglioni nei locali. Ma anche a casa, in occasione dei cenoni delle feste natalizie, restano i timori sulla continua risalita dei contagi per l’aumento dei contatti tra le persone: su quest’ultimo punto non si può ancora escludere che una serie di riflessioni e raccomandazioni possano arrivare nei prossimi giorni a ridosso del Natale.

I negozi non dovrebbero rischiare la chiusura quest’anno: lo shopping natalizio dovrebbe essere salvo, compresi i mercatini di Natale. Anche in questo caso, però, bisognerà aspettare qualche giorno per sapere se ci saranno limitazioni da parte dei sindaci.