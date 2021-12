Polizia di Stato, via le armi agli agenti non vaccinati

Con l’arrivo del nuovo anno moltissimi investitori in tutto il mondo si chiedono quali potranno essere gli investimenti sicuri del 2022. Generalmente, infatti, ogni anno passa alla storia per alcuni asset che riescono ad emergere, assicurando ai propri investitori buoni profitti e rischi molto contenuti. Di conseguenza analisti e investitori si impegnano molto spesso per cercare di capire quali potranno essere i titoli e i settori maggiormente strategici del nuovo anno.

Il 2022 è particolarmente interessante perché arriva dopo un biennio molto dinamico per i listini finanziari, travolti dagli effetti della pandemia. In alcuni casi questi hanno portato a dei veri e propri boom di aumento di valore i titoli di alcuni settori strategici, mentre in altri gli investitori hanno dovuto registrare notevoli perdite. In ogni caso la ricerca di investimenti sicuri porta generalmente analisti e investitori ad individuare degli asset strategici che abbiano una notevole affidabilità e un rischio molto contenuto.

Da questo punto di vista, è possibile leggere l’approfondimento sugli investimenti sicuri veramente messo a disposizione da Borsamercato.com, in modo da operare sui mercati con consapevolezza, individuando i migliori asset su cui puntare. In generale però non è mai possibile avere la certezza matematica che un investimento risulterà sicuro al cento per cento, vi sono però degli ottimi strumenti con indicatori appositi, che consentono di ottenere indicazioni preziose al riguardo.

Opportunità in criptovalute

Scegliendo bene una piattaforma per il trading online, soltanto tra quelle certificate e in possesso della licenza di sicurezza Cysec, è possibile investire sulle criptovalute in modo semplice. A causa dell’inflazione molti ritengono che alcune crypto, in particolare i classici Bitcoin e Ethereum, possano rappresentare un bene di rifugio e di conseguenza offrire un buon rendimento. Questa è una variabile possibile e sicuramente anche interessante.

Tuttavia è però fondamentale ricordare che le criptovalute per definizione sono un bene contraddistinto da una notevole volatilità. Ciò significa che anche quelle considerate maggiormente stabili e affidabili possono essere protagoniste di rapidi aumenti o perdite di valore. Di conseguenza non è mai possibile dire con assoluta certezza che un investimento in questo settore può essere considerato completamente sicuro.

Le criptovalute vengono quindi spesso preferite alle azioni da chi cerca dei rendimenti dinamici, utili anche nel breve termine ma non possono mai essere associate ad un livello alto di sicurezza.

Azioni consolidate

Il discorso cambia notevolmente quando vengono prese in rassegna le azioni di colossi del mondo della finanza, degli e-commerce, dell’information technology, delle energie rinnovabili o dei farmaceutici. In generale in questi settori vi sono dei gruppi che si sono affermati e consolidati negli anni. Questi titoli vengono considerati sicuri per il semplice motivo che non risulta credibile ipotizzare un crollo di aziende affermatissime in tutto il mondo.

Al tempo stesso molte di queste stanno continuando a macinare utili e a crescere al di sopra di ogni previsione. Ne sono degli esempi lampanti ad esempio i titoli di:

Amazon.

Apple.

Tesla.

Facebook.

Google (Alphabet).

Pfizer.

Netflix.

Walt Disney.

Queste aziende offrono ai propri investitori una notevole solidità che altri asset, come ad esempio le criptovalute, non possono avere. E’ assolutamente indispensabile per chi cerca un investimento sicuro muoversi con cautela anche nell’acquisto di questi titoli, visto che ovviamente sono comunque soggetti alle normali oscillazioni dei mercati. La stessa logica orienta anche la compravendita delle valute con il forex.

Vi sono poi delle azioni che possono essere considerate appartenenti a titoli emergenti che risultano molto interessanti ma che hanno ovviamente un grado di affidabilità inferiore. Tra questi figurano ad esempio titoli legati a nuovi e-commerce che si stanno ritagliando delle fette di mercato importanti e significative. Al tempo stesso la cosiddetta crisi energetica ha reso molto appetibili anche i titoli che sviluppano le proprie attività nel mondo della green economy. Queste possono essere sicuramente tra le più interessanti opportunità del 2022 ma non sempre i titoli possono essere considerati completamente sicuri.