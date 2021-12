Le sette principali minacce alla sicurezza informatica per il 2022

La connessione VPN consiste in quel collegamento sicuro alla rete internet, tra due reti anche distanti, come se fosse una sola rete locale. Sempre più utenti e aziende nell’ultimo anno stanno dotando la struttura internet di una connessione VPN perché negli ultimi anni gli hacker stanno sferrando attacchi sempre più malevoli ed incisivi. Tuttavia, molti utenti compreso le aziende, anche per mancanza di tempo o di giuste informazioni circa l’acquisto di una VPN di qualità, devono essere consapevoli che l’acquisto di un servizio VPN adeguato e sicuro non è economico, quindi attenzione agli abbonamenti VPN offerti online a basso costo.

Se l’obiettivo è quello di proteggere i nostri dati vuol dire investire bene per la sicurezza: VPN è l’acronimo di Virtual Private Network, cioè “rete privata virtuale”, un servizio che protegge la connessione internet e la privacy online, creando una sorta di tunnel cifrato dove i dati per essere trattati necessitano di un percorso di decodifica. Per esempio, se si effettua una connessione su hotspot pubblici i dati non sono al sicuro e pertanto possono essere derubati ed essere frutto di furti di identità digitale, mentre se si utilizza il WI-FI ma con VPN il traffico di rete online è invisibile per gli hacker.

D’altronde anche le agenzie governative, i professionisti del marketing, i fornitori di servizi internet vorrebbero tracciare e raccogliere la cronologia di navigazione, i messaggi e altri dati privati.

Ecco il primo bluff di VPN gratuita!

Non è assolutamente facile distinguere una VPN vera da una falsa. Un servizio scadente di connessione VPN si manifesta quando il software nonostante garantisca il contrario (la sicurezza dei dati) accede invece alle informazioni bancari, alle informazioni sulla sicurezza sociale o i dati Wi-Fi. Il rischio in tutti questi casi di VPN fake è quello di utilizzare queste informazioni per venderle a terzi o per usi fraudolenti impropri.

1.1. VPN senza supporto o con assistenza lenta

Qualsiasi impresa, azienda, artigiano, ditta che produce un prodotto e lo commercializza deve garantire un’assistenza, almeno diurna al cliente, altrimenti il prodotto non verrà più venduto in futuro.

Garantire supporto alla vendita di un prodotto come la VPN, significa fidelizzare il cliente, coccolarlo e in pratica offre la possibilità di utilizzare in concreto il prodotto se si hanno difficoltà nell’uso.

Pertanto, un sito che vende una VPN non indicando i giorni e gli orari in cui il supporto clienti attivo è da abbandonare.

2.2. VPN false e malware

Alcune VPN gratuite una volta installate sui nostri dispositivi trasmettono i dati al provider il quale può utilizzare dati per indirizzare l’utente ad una navigazione piena di pubblicità e che può anche contenere e-mail di spam con il fine di rubare i dati bancari e persino bloccare i dispositivi in ​​cambio di ransomware (riscatto economico).

3.3. False crittografazioni dei i tuoi dati

Se nonostante si disponga di una VPN e viene fuori che i dati trasmessi non sono crittografati vorrà dire che si è cascati nell’ennesima VPN falsa.

Tanto è vero che, una vera rete privata virtuale deve crittografare il traffico Internet utilizzando una tecnologia di crittografia all’avanguardia per garantire privacy e sicurezza, altrimenti gli sforzi per essere al sicuro online sono inutili.

4. Certificato non valido delle VPN

Quando il certificato di sicurezza di una connessione VPN non è valido si riscontrano problemi durante la navigazione come quello, per esempio, di non riuscire a connettere i client alla rete interna.

A questo punto si è costretti ad effettuare un test della connessione VPN per la risoluzione dei problemi con grosso dispendio di energie e tempo per il nostro lavoro.

5. VPN e connessione lenta

Una VPN ha l’unico obiettivo di rendere sicura la navigazione online a velocità elevate.

In pratica installare una VPN per una connessione sicura non significa affatto perdere velocità di navigazione, se questo accade vorrà dire che si dispone di un prodotto non buono che rallenta il traffico online ed è possibile anche dubitare, a questo punto, sulla sicurezza della connessione stessa.

6. Fake VPN GPS per iOS e Android

Tra le numerose App da scaricare sia per Android che per iOS ci sono alcune, chiamate anche VPN Fake GPS Location, che promettono di funzionare come una VPN gratis falsificando la posizione del proprio smartphone in modo tale da non essere spiati.

In realtà queste app VPN GPS funzionano all’inizio, cioè appena installate, però per esempio, dopo l’ultimo aggiornamento di Pokemon Go fanno cilecca in quanto perdono la posizione scelta (per esempio Londra al posto di Bari) e torna alla posizione reale dello smartphone.

7. VPN con account “fake” sono sicure?

Chi acquista, solitamente a basso prezzo, una VPN con account fake sicuramente dovrà domandarsi se qualcuno l’abbia creato ad hoc ovvero lo abbia venduto anche ad altri utenti. Pertanto, potrebbe capitare che oltre ad utilizzare un account VPN fake, questo possa essere condiviso da altri. In entrambi i casi, ugualmente rischiosi per la privacy e per l’utilizzo che si possa fare dei dati eventualmente intercettati da altri, se chi ha generato inizialmente l’account fake, cambia la password sono guai, perché chi l’ha acquistato non potrà più utilizzarlo se non conosce la nuova password: insomma, un disastro. Ecco perché è sempre importante essere in grado di individuare una truffa e determinare se una VPN è falsa.