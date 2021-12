Green pass, non ci saranno deroghe per gli studenti sul bus

“Per ulteriori dosi booster” della vaccinazione anti-Covid “si prenderanno in considerazione tutte le evidenze scientifiche rispetto anche al declino dell’immunità, su cui sono in corso vari studi. Il modello teorico può essere quello della vaccinazione antinfluenzale con richiami annuali”. Così il direttore generale Aifa, Nicola Magrini, in audizione in commissione Sanità del Senato.