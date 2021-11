Nominativi ‘fantasma’ per ottenere il reddito. Altre 2mila istanze sotto accusa

MILANO – Si sta indagando su altre centinaia di istanze di reddito di cittadinanza e emergenza ritenute fasulle, pare circa duemila in totale, nell’ambito dell’inchiesta milanese, condotta dalla Guardia di Finanza di Cremona e Novara e coordinata dal pm di Milano Paolo Storari, che ieri ha portato ad un blitz, in particolare nei confronti di un clan romeno, con 16 arresti e ha fatto emergere già circa 10mila domande “falsificate” e una truffa che ammonta a quasi 20 milioni di euro ai danni dello Stato.

Richieste indebite e perquisizioni in varie regioni

In particolare, il focus sulle altre richieste “indebite”, riguardanti sempre persone che non avevano i requisiti perché in certi casi non hanno mai nemmeno vissuto in Italia, è scaturito dal materiale sequestrato durante le perquisizioni di ieri in varie regioni. E che hanno riguardato, in particolare, anche un ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Barletta (Bari), già finito al centro delle indagini perché al ‘prezzo’ di 5 euro sarebbero stati attribuiti ai nominativi ‘fantasma’ presentati dei codici fiscali “solo pochi giorni prima che venisse presentata la domanda” per il reddito di cittadinanza.

Intanto sono stati fissati per lunedì prossimo, davanti al gip Teresa De Pascale, alcuni degli interrogatori di garanzia degli arrestati, tra cui quelli di Oscar Nicoli, milanese, e di Njazi Toshkesi, albanese, soci della Nova Servizi, società con sede legale in centro a Milano e che operava in convenzione sia con il Patronato Sias che con il Caf Mcl (Movimento Cristiano Lavoratori).

10 euro ad ogni pratica andata a buon fine

Entrambi gli arrestati avrebbero incassato 10 euro per ogni pratica andata “a buon fine”. Sarà interrogato anche Marin Dumitru, uno dei capi della presunta associazione a delinquere col compito, si legge negli atti, di “procacciatore di identità”, ossia di procurare nominativi, documenti e codici fiscali da consegnare ai patronati compiacenti per far ottenere le tessere del reddito.