Si è spento a 75 anni Giampiero Galeazzi

ROMA – Il mondo della tv e dello sport è in lutto. E’ morto Giampiero Galeazzi. L’ex giornalista aveva 75 anni ed era malato di diabete da tempo. Storico telecronista sportivo, conduttore televisivo, giornalista ed ex campione di canottaggio, Galeazzi è stato un volto popolarissimo della tv italiana.

L’ultima sua apparizione televisiva risale a tre anni fa a Domenica In. In quell’occasione era apparso visibilmente provato dal punto di vista fisico, al punto da alimentare dubbi sulle sue precarie condizioni di salute.Era stato lui, nel 2019, ancora ospite della Venier a smentire le voci sulla sua malattia: “Il Parkinson? Non ce l’ho. Ho problemi di diabete. La salute va su e giù, come sulle montagne russe. Ho sbalzi di pressione, gonfiore alle gambe. Quando mi emoziono, mi tremano le mani, ma non sono messo così male. Ho anche perso un po’ di chili”.

Nato a Roma il 18 maggio 1946, Galeazzi da giovane, dopo la laurea in economia era diventato professionista di canottaggio, vincendo il campionato italiano del singolo nel 1967. Poi è entrato in Rai come giornalista sportivo prima alla radio e poi in tv. ‘Bisteccone’, questo il soprannome che gli venne affibbiato per la sua stazza, si divideva fra tennis e canottaggio, concedendosi anche qualche sortita come inviato per “La Domenica Sportiva” nei big match di serie A. Di lui si ricordano le telecronache degli eventi sportivi come la mitica medaglia d’oro dei fratelli Abbagnale a Seul nel 1988. Negli Anni Ottanta fu anche inviato della Ds per gli incontri più importanti della Serie A. Dal 1992 al 1999 ha condotto 90esimo minuto e ha partecipato alla conduzione del festival di Sanremo del 1996 con Pippo Baudo. Nel 2010 e nel 2012 ha partecipato a Notti Mondiali e Notti Europee, entrambe trasmissioni Rai.