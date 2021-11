Reddito di cittadinanza: sventata truffa da 60 milioni di euro, 9mila denunce

COSENZA – L’impegno arriva direttamente dal premier Mario Draghi che, nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza, ha promesso all’Unione Europea di cancellare dalla bolletta tutto ciò che non è correlato all’energia. Bruxelles, infatti, aveva chiesto al Governo italiano di eliminare gli “oneri impropri” dai costi dell’energia elettrica. L’imposta che finanzia la TV di Stato sarà dunque presto tolta dai costi dell’elettricità attraverso la riforma relativa al mercato dell’energia e non mediante la legge annuale sulla concorrenza.“La decisione di esecuzione del Consiglio sul piano italiano di ripresa e resilienza comprende misure volte a garantire la diffusione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell’elettricità.Quindi, ad esempio, questo passa dalla rimozione dell’obbligo per i fornitori di riscuotere oneri non legati al settore elettrico. Tuttavia, questa rimozione fa parte degli obiettivi qualitativi sulle misure relative all’energia, che sono diversi, in senso stretto, rispetto “alla Legge annuale sulla concorrenza 2021”.

L’introduzione in bolletta del pagamento del Canone della Rai risale al Governo Renzi, e introdotto per fermare l’evasione dell’imposta della TV pubblica attraverso la legge di stabilità del 2016. Nel primo anno di introduzione del canone in bolletta, a versarlo erano state il 41% delle famiglie in più.