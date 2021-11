Proroga dello stato di emergenza? «Peserà il comportamento dei no vax»

COSENZA – Le curve in salita e i nuovi contagi che non accennano a scendere mettono in allerta non solo il governo ma anche le Regioni, memori di lockdown e restrizioni che hanno messo in ginocchio l’Italia intera. Per questo appare sempre più probabile l’estensione del Green pass la cui obbligatorietà potrebbe essere prorogata almeno fino alla prossima estate.

«E’ presto per fare una previsione sull’eventuale proroga sullo stato d’emergenza, ma i cittadini che non si sono vaccinati devono sapere che se stanno godendo di tutta una serie di libertà è grazie ai 45 milioni di italiani che lo hanno fatto. È chiaro che se continueranno a non vaccinarsi, questo inciderà non poco sul ritorno alla normalità e sullo stato di emergenza. Per assurdo, coloro che oggi usufruiscono di queste libertà grazie al senso di responsabilità di altri cittadini saranno corresponsabili di un ulteriore prolungamento delle misure restrittive». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa intervenendo a Timeline su Sky .

Costa «vaccinarsi significa tornare alla normalità»

«Questo deve far riflettere chi non ha fatto neanche una dose, poiché anche da questo comportamento dipende il ritorno graduale alla normalità del Paese», ha aggiunto. «L’obiettivo è quello del 90% degli immunizzati. C’è bisogno di una ulteriore accelerazione: vaccinarsi significa permettere di allentare le misure restrittive. Nel momento in cui il governo dovesse valutare che non si riesce a raggiungere l’obiettivo per gestire diversamente la pandemia, si potrà valutare l’introduzione dell’obbligo per altre categorie specifiche».

«Chi contesta il Green pass – ha concluso – non si rende conto che serve proprio a chi non si è vaccinato di usufruire di libertà che invece hanno i vaccinati. Il documento verde garantisce in realtà uguali diritti a tutti i cittadini, vaccinati e non».

Proroga dello stato di emergenza, Speranza «se sarà necessario lo faremo»

«Se sarà necessario prorogare lo stato di emergenza lo faremo senza timore». Così ieri il ministro della Salute Roberto Speranza intervenuto su Rai 3, è tornato a vagliare l’ipotesi che la particolare condizione giuridica – scattata a seguito della pandemia di Coronavirus – possa essere prorogata oltre il 31 dicembre, data di scadenza attuale. Saranno i dati scientifici e l’andamento della curva epidemiologica a determinare una decisione che dovrà essere definita entro Natale.