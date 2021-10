Green Pass: NAS, dall’entrata in vigore 433 violazioni. Una denuncia a Catanzaro

Tra i vari incentivi e bonus erogati dal governo, sono numerose le famiglie italiane che decidono di ristrutturare la propria abitazione. Soprattutto se si parla dell’installazione di impianti che sfruttano energie rinnovabili, come nel caso degli impianti fotovoltaici, che possono garantire un notevole risparmio economico e una marcia in più in chiave green. Vediamo dunque di approfondire questo tema così importante.

Incentivi e detrazioni per chi installa energia pulita in casa

Come anticipato poco sopra, lo stato prevede delle ottime detrazioni fiscali per tutti coloro che decidono di installare degli impianti di energia rinnovabile a casa propria. Si parla nello specifico del cosiddetto ecobonus, la cui entità può variare da caso a caso, a seconda del numero e del tipo di interventi previsti durante la fase di ristrutturazione.

Per far fronte ai costi iniziali di queste installazioni di energia pulita si può valutare un’opzione come il finanziamento bancario. A questo proposito, online vi sono piattaforme tramite le quali è possibile inoltrare la richiesta di prestito e ottenere la risposta entro 24h, usufruendo così di una soluzione semplice e veloce. Bisogna, dunque, considerare una spesa economica, e di conseguenza può far comodo conoscere quali sono i costi relativi all’installazione di uno di questi impianti green a casa propria. In base ad alcuni studi di mercato, il prezzo medio di queste operazioni corrisponde a poco più di 9 mila euro, partendo da una base di circa 150 euro, fino a superare i 20 mila euro per le installazioni più complesse. I pannelli solari sono i più costosi in assoluto, seguiti dai classici pannelli fotovoltaici, mentre le caldaie a biomassa costano poco meno di 2 mila euro.

I benefici ambientali derivanti dall’uso dell’energia rinnovabile

Per prima cosa, l’installazione in casa di un impianto come quello fotovoltaico comporta grandi benefici a livello ambientale. Si può infatti andare incontro al pianeta, utilizzando una fonte di energia rinnovabile e dunque inesauribile, oltre che ecologica (i raggi del sole). In secondo luogo, si contribuisce al benessere del pianeta anche per via della riduzione in termini di produzione di agenti inquinanti, così da ridurre un fenomeno grave come il surriscaldamento della terra e il cambiamento climatico.

Inoltre, non bisogna sottovalutare in alcun modo un secondo vantaggio fondamentale, stavolta di natura economica: le fonti rinnovabili danno, infatti, la possibilità di risparmiare sulla spesa, e dunque di salvaguardare le bollette e il conto in banca delle famiglie della Penisola. Va poi specificato che l’Italia è uno dei paesi in prima linea per le rinnovabili, al punto da aver soddisfatto tutte le richieste dell’Unione Europea, e raggiunto tutti gli obiettivi previsti per il 2020. Di contro, si può e si deve fare meglio, e tocca ai cittadini accogliere le energie green in casa propria.