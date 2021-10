Test Medicina, oltre 45mila studenti esclusi. Boom di ricorsi

In passato, per operare in Borsa occorreva magari recarsi nelle filiali fisiche delle banche e acquistare azioni con un dispendio importante di denaro, in attesa che il mercato si rivelasse favorevole per poter sperare in un profitto.

Le piattaforme per fare trading, invece, non solo consentono una moltitudine di operazioni diverse, ma permettono anche di investire piccole somme di denaro. Occorre, però, affidarsi al broker giusto per poter attuare le strategie migliori riducendo il più possibile i rischi e implementando le possibilità di successo.

Caratteristiche di base delle migliori piattaforme di trading

Come già accennato, la certificazione ufficiale del broker è il punto di partenza imprescindibile cui l’aspirante trader deve sempre affidarsi. Le regolamentazioni del MiFID, infatti, prevedono che vi siano organi ufficiali come la CySEC a garantire la formazione adeguata di questa figura che rappresenta il tramite tra gli investitori e le Borse di tutto il mondo. Dovrà quindi avere non solo conoscenze specifiche, ma anche la giusta sensibilità per cogliere al meglio il trend dei mercati, magari offrendo ai trader puntuali segnali di trading, analisi tecniche approfondite che si tramutano in consigli preziosi.

Registrarsi a queste piattaforme risulta sempre più facile e intuitivo, grazie anche a un’assistenza dedicata e coadiuvata da materiale formativo proposto di frequente a titolo gratuito. Per entrare nell’ottica degli investimenti o approfondire determinate strategie, infatti, avere una base concreta da cui partire è molto importante e fa persino guadagnare tempo: i corsi proposti dai broker spiegano in parole semplici le basi del trading, ma soprattutto offrono esempi pratici e sono coadiuvati da conti virtuali.

Il conto virtuale, o DEMO, simula in modo incredibilmente attinente alla realtà un conto vero, ma non occorre usare soldi reali. Si tratta di una sorta di palestra a tempo illimitato che porterà, quando l’investitore sarà pronto, al primo vero deposito e all’azione concreta. In tal senso, caratteristica peculiare di un broker affidabile è non applicare commissioni sulle operazioni e richiedere depositi minimi assolutamente adeguati.

Le operazioni finanziarie

Molto apprezzata dagli utenti delle piattaforme di trading è la varietà di asset offerti: si tratta dei beni di base con cui negoziare e non possono mancare le tanto discusse criptovalute. Un broker come il noto e-Toro, ad esempio, propone questa opportunità assieme a quella di acquisire azioni o quote delle stesse, ma soprattutto si avvale di un altro strumento utile per affinare le proprie strategie: il copy trading. Si tratta di copiare, in senso letterale, le mosse dei migliori investitori del momento, che hanno già ottenuto dei successi al fine di comprendere ancor meglio i meccanismi del trading e magari aspirare a raggiungere gli stessi obiettivi.

Di certo, una strategia tra le più gettonate e diffuse è quella che riguarda i CFD, o contratti per differenza: grazie ad essi, non occorre aspettare obbligatoriamente che il trend dell’asset sul mercato sia favorevole, ma bisogna invece studiarne a fondo lo storico, magari aiutandosi con i già citati segnali di trading. Una volta acquisita una panoramica più o meno completa dell’andamento, si può impostare una posizione rialzista, o long, o anche ribassista, o short. Se la previsione è corretta può generarsi un vantaggio in ogni caso.

Per quanto concerne, infine, la fruibilità di queste piattaforme, la maggior parte di esse consente di tenersi sempre in contatto con assistenti esperti anche a livello telefonico nella massima trasparenza e soprattutto di avere la protezione dei dati personali ai più alti livelli di sicurezza. Se è vero che nel mondo degli investimenti non vi sono certezze matematiche, partire da una base solida consente di operare con giudizio e senza pensieri.