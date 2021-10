Discoteche al 35% di capienza, gestori e Siae: “entieconomico e surreale”

ROMA – Per il Comitato tecnico scientifico le discoteche possono riaprire in zona bianca ma garantendo, compreso il personale dipendente, una presenza pari al 35% della capienza massima al chiuso e al 50% all’aperto Per entrare in discoteca è necessario il Green pass e l’utilizzo della mascherina chirurgica nei vari momenti ad eccezione dei momenti in cui si balla, perchè tale attività è ritenuta paragonabile alle attività fisiche al chiuso. I gestori delle discoteche però contestano la capienza ritenendola antieconomica e che non permette di rimanere sul mercato.

“Le condizioni poste dal Cts per la riapertura delle discoteche – scrive la Siae – la rendono di fatto impossibile, e suonano surreali le dichiarazioni entusiaste sul ‘primo passo’, dato che nella sostanza non c’è nessun passo. I costi di gestione di un locale – spiegano dalla Siae – sono troppo ingenti per poter riaprire con gli introiti di un 35% di capienza. In alternativa, i gestori sarebbero obbligati a praticare prezzi inaccessibili ai più. Sarebbe stato più onesto dire ‘non ci sono le condizioni, non si può riaprire’, ma con i dati sule vaccinazioni sarebbe stato difficile da motivare. È riscontrabile sul sito del governo: l’84,23% della popolazione ha fatto almeno una dose di vaccino; il 79,47% ha completato il ciclo vaccinale”.

Il nuovo pronunciamento degli esperti potrebbe essere ora recepito dalla cabina di regia del Governo in vista di un probabile Cdm domani. Dipenderà dagli impegni del premier. Si va dunque verso un nuovo decreto che conterrà anche l’aumento sulla capienza di cinema, teatri, sale da concerto e anche impianti sportivi all’aperto e al chiuso. Nonostante l’ok alla ripartenza delle discoteche, il Cts ha sottolineato come “tali attività si configurano tra quelle che presentano i rischi più elevati per la diffusione del virus”. E restano i punti fermi sulla registrazione obbligatoria degli utenti, che consenta un eventuale tracciamento: indispensabile dunque il Green pass valido.