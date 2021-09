Covid, Aifa pubblica la lista dei farmaci per l’accesso alla terza dose

ROMA – Ora che l’accordo tra Amazon e i sindacati italiani è stato firmato come si comporteranno le azioni del mega e-commerce? Avranno delle ripercussioni oppure vivranno un trend positivo?

Certamente questo accordo è un punto a capo per la logistica di Amazon tantoché già altri paesi come la Germania vogliono seguire gli stessi passi per sancire una tutela maggiore verso i lavoratori. Questo protocollo per sintetizzare mira ad intraprendere un dialogo aperto tra Amazon ed i sindacati italiani, come la Filt Cgil Fit Cisl e Uiltrasporti, tale accordo non potrà che migliorare la logistica di Amazon. E’ necessario ricordare come Amazon in questi ultimi anni abbia realizzato moltissimi posti di lavoro, circa 12.500 e come ne stia offrendo ancora aprendo nuovi punti di stoccaggio ed uffici. Decisamente è una realtà solida e ben quotata in borsa, sempre rivolta al futuro e ad ingrandire il proprio impero anche nello spazio.

Fonte: RaiNews

Oltre all’accordo con i sindacati ce n’è un altro, il quale rappresenta i paesi del G7. Tale accordo vuole introdurre una tassa minima e globale per le multinazionali, maggiormente per chi lavora e ha introiti dal web. Tra le multinazionali e aziende citate in questo accordo c’è anche Amazon con il suo fatturato di 113.1 miliardi di dollari e Google con un fatturato di 181,7 miliardi di dollari. Queste mega aziende tra cui anche Facebook dovrebbero essere le prime a subire tale misura restrittiva.

Secondo fonti ufficiali l’accordo preso al G7 sarebbe quello che era stato preannunciato dall’organizzazione per la cooperazione e sviluppo economico (OCSA) per essere poi portato a termine nel corso del 2020, ma purtroppo congelato a causa della pandemia. Se vogliamo l’unica grande pecca di questo accordo è la seguente, i tempi non saranno brevissimi, anzi forse abbastanza lunghi. Decisamente è naturale che tale iniziativa possa, in alcuni casi, portare ad una certa destabilizzazione in termini borsistici e di conseguenza far tremare anche le azioni Amazon, ma questo per ora non lo possiamo sapere, sarà necessario aspettare la firma e l’attuazione dell’accordo del G7.

Fonte: Sole24Ore

Dopo queste notizie è interessante vedere come si siano comportate le azioni Amazon, se abbiano avuto alcune defiance oppure no. Prima di tutto è interessante notare come a seguito della pandemia questo e-commerce abbia aumentato le vendite e ampliato i suoi siti logistici. Proprio in questi giorni Amazon dovrebbe aprire un altro magazzino, questa volta nel Sud d’Italia.

Di seguito una breve riflessione per comprendere se sia ancora vantaggioso investire nelle azioni Amazon e gli andamenti negli ultimi mesi.

E’ ancora vantaggioso investire nelle azioni Amazon, dopo l’accordo il trend rimane sempre positivo?

Partiamo dal presupposto che ogni investimento comporta dei rischi e questo vale sia se si investe tramite la banca oppure con il trading online, in ogni caso è necessario prestare molta attenzione e non effettuare mai investimenti che sono fuori dalla propria portata. Secondo il Report della CONSOB sul come investono gli italiani, è emerso che anche a seguito della digitalizzazione forzata portata della pandemia sono state molte le persone che hanno deciso di investire in modo autonomo tramite il brokers di trading online a fronte degli investimenti in banca.

Fonte: CONSOB

Ad oggi le azioni Amazon sono presenti sul mercato di Milano e la loro quotazione è di circa 2.940 dollari, la loro variazione è stata positiva con in +1,78%. Dall’inizio dell’anno sono solo che migliorate con un +9,52%. Tra il 15 e il 16 settembre non c’è stato nessun forte stravolgimento nella quotazione, anzi si nota un picco massimo il 16 nel primo pomeriggio dove il valore è arrivato a toccare la soglia de 2,952 dollari.

Con questi dati possiamo concludere che l’accordo preso con i sindacati non ha portato ad oggi nessuno stravolgimento.

Per avere una panoramica completa è necessario fare un salto nel passato, passato non troppo lontano, possiamo notare come la forza di Amazon sia sempre maggiore e si consolidi giorno per giorno, ad esempio se esaminiamo Gennaio 2021 vediamo come le azioni avevano un valore di circa 2,580 dollari.

Fonte: Sole24Ore

Decisamente la forza di questo mega e-commerce è formidabile, pensate che in Inghilterra Amazon ha stilato una Partnership cone Deliveroo. In questo accordo i clienti abbonati a Prime non dovranno pagare le consegne, se ordinate tramite l’app o il sito. Ma non è tutto perché Amazon è Film, serie, calcio, sport e molto altro. Per finire alcune news accattivanti che sanno dell’inverosimile, Jeff Bezos dopo il suo viaggio nello spazio, ha deciso insieme ad un amico di iniziare la ricerca per il siero dell’immortalità. Questa scelta ha dell’inverosimile, ma d’altra parte da un uomo che ha realizzato dal nulla un impero ci si può aspettare questo ed altro. Quali saranno i piani di Amazon per il 2022? Dovremo aspettare l’anno nuovo per capire cosa bolle in pentola.