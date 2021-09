Aziende: come rafforzare il brand con le pr online

COSENZA – Lo sviluppo digitale sta accelerando in tutto il mondo, mettendo a disposizione nuove opportunità per le aziende per la crescita del business online. In Cina il numero di utenti collegati a internet ha superato il miliardo di persone, secondo il China Statistical Report on Internet Development, con un livello di penetrazione del 71,6% nel Paese asiatico.

La crescita di utenti internet è stata continua negli ultimi 15 anni, come rilevato dai dati ITU dell’ONU (International Telecommunication Union). Nel 2005 le persone connesse alla rete erano appena 1 miliardo su scala globale, mentre nel 2019 si contavano oltre 4 miliardi di utenti collegati al web, con un aumento stabile dal 2013, a dimostrazione della forte diffusione raggiunta negli ultimi anni dal mondo digitale.

In questo contesto è essenziale per le aziende rafforzare il brand online, per competere in uno scenario sempre più complesso e difficile, dove è indispensabile sfruttare le potenzialità di attività come le PR online.

Nei prossimi anni, infatti, l’introduzione delle nuove connessioni ultrarapide 5G porterà un ulteriore avanzo nell’ambito della digitalizzazione, rendendo ancora più importante creare un marchio forte e riconosciuto per guadagnare visibilità online.

Come costruire la brand reputation con le PR online

Tra le strategie di digital marketing più efficaci per la costruzione della reputazione del brand ci sono le PR online, attività di divulgazione dell’identità del marchio aziendale su internet.

Per farlo in modo corretto bisogna avvalersi di soluzioni professionali, come per esempio i servizi di PR online per le aziende proposti da I’m Evolution, agenzia che dal 2003 mette a disposizione di imprese e professionisti un supporto collaborativo e personalizzato per lo sviluppo della presenza online e l’ottimizzazione delle strategie di web marketing.

Attraverso attività accurate di Digital PR è possibile far conoscere il brand agli utenti in target, promuovere i servizi e i prodotti dell’azienda in maniera efficace, acquisire maggiore autorevolezza e conquistare la fiducia dei clienti potenziali.

In questo modo è possibile creare una brand reputation online in linea con i valori del marchio e gli obiettivi del business, ottenendo vantaggi importanti in termini di crescita online dell’azienda, per sostenere le attività rivolte all’aumento del fatturato e dei guadagni.

Le PR online possono avere diversi target a seconda delle proprie esigenze aziendali, ad esempio supportare processi di internazionalizzazione del business, di espansione dell’impresa in altri settori all’interno del mercato nazionale, oppure il lancio di un nuovo progetto digitale.

L’attività di Digital PR consiste nella realizzazione di contenuti ad hoc, per raccontare l’azienda in modo strategico attraverso canali online come i social network, il web, i forum e le community.

Questi interventi sono spesso integrati con le campagne di link building, un’attività incentrata sull’ottenimento di autorevolezza da parte del sito web per migliorarne il posizionamento organico sui motori di ricerca e acquisire maggiore visibilità su internet.

Il connubio tra PR online e link building consente di ottimizzare gli investimenti e consolidare la presenza online, da un lato rafforzando la notorietà del brand e la sua identità, dall’altro aumentando il ranking in SERP del portale aziendale o del sito e-commerce per ricevere più traffico qualificato.

Perché è importante investire nelle PR online?

Le Digital PR sono un ecosistema di attività spesso sottovalutate, eppure si tratta di un passaggio essenziale per posizionare il brand sul mercato in modo competitivo, ottenendo vantaggi considerevoli nella capacità dell’infrastruttura digitale aziendale di convertire il traffico in target di utenti in clienti paganti e fidelizzati.

Con le PR online è possibile instaurare una comunicazione ottimale su internet, scegliendo con attenzione lo stile giusto e valutando in modo accurato dove pubblicare i propri contenuti.

L’intero processo deve essere monitorato in maniera precisa, per misurare l’evoluzione digitale della visibilità del brand e capire come sta cambiando la percezione degli utenti in merito al marchio aziendale.

In questo modo, è possibile correggere eventuali problemi prima che possano rappresentare un rischio per il business, adottando un approccio di ottimizzazione continua per garantire risultati significativi nel lungo termine nella creazione di una perfetta brand reputation.

In questo settore è fondamentale affidarsi ad agenzie specializzate, per gestire queste delicate attività insieme ad esperti altamente qualificati con grande esperienza nel campo delle Digital PR.

Una soluzione ottimale è rivolgersi ad aziende come I’m Evolution, in grado non solo di curare ogni aspetto delle PR online delle aziende, ma capace di collaborare in modo etico e proficuo nello sviluppo delle campagne di link building e nella costruzione di una strategia di online marketing efficace per la crescita e il rafforzamento del business su internet.