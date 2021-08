Covid, i vaccinati che si possono infettare sono minoranza ma “non c’è rischio zero”

TRENTO – Un confronto tra governo e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si è tenuto questa mattina. Argomento la bozza delle linee guida nazionali relative alla programmazione dei servizi di trasporto in vista delle riaperture scolastiche. A discutere in videoconferenza con i ministri per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, e il ministro per la mobilità e le infrastrutture sostenibili, Enrico Giovannini c’erano il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, affiancato da Roberto Andreatta, dirigente generale del Dipartimento Territorio e Trasporti, e gli altri presidenti di Regione. I rappresentanti del Governo – riferisce una nota della Provincia autonoma di Trento – hanno confermato l’intenzione di mantenere la regola del riempimento del trasporto pubblico locale all’80% sia in zona bianca sia in zona gialla. Da parte del presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga è arrivata la richiesta, condivisa da Fugatti, di mantenere l’80% di riempimento anche in una eventuale zona arancione.

Trento e il piano trasporti con 200 corse in più

Intanto la Provincia autonoma di Trento ha avviato l’implementazione del piano dei trasporti pubblici aggiuntivi in vista del riavvio della scuola, piano già inviato a Roma e che prevede di mettere in campo da settembre 200 corse aggiuntive rispetto a quelle del periodo pre-Covid, così come già fatto in aprile di quest’anno. Una parte, circa la metà, sarà garantita da Trentino Trasporti e il resto dagli operatori privati. Nel piano si quantifica in un milione di euro il costo per il periodo settembre-dicembre, da coprire con fondi nazionali.