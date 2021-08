COSENZA – Le carte di debito (o bancomat) sono strumenti di pagamento molto diffusi, utilizzati sia dai professionisti che dai privati. Con le carte di debito è possibile effettuare qualsiasi tipo di pagamento, sia su internet che nei negozi fisici, nei limiti di quanto presente sul conto corrente. Infatti, l’addebito dell’importo speso avviene contestualmente alla transazione, ed è necessario, quindi avere i fondi necessari sul conto corrente.

Differenza tra carta di credito e carta di debito

La carta di credito, per chi non lo sapesse, è una tipologia di carta che prevede l’addebito di quanto speso il mese successivo, rateizzando l’importo oppure in un’unica soluzione. Il meccanismo di funzionamento è piuttosto semplice, è la banca ad anticipare la somma al titolare della carta e l’anticipo in questione è denominato fido. Invece, la carta di debito, può essere utilizzata solamente se ci sono sul conto corrente i fondi per coprire la spesa. Questo significa che non è possibile spendere di più di ciò che è depositato sul conto corrente. Scegliere tra una carta di debito o carta di credito dipende dalle proprie esigenze. In genere, le carte di debito sono più facili da ottenere, e non prevedono interessi. Inoltre, in questo modo è possibile tenere traccia di tutte le uscite con più precisione e programmare meglio le spese. Invece la carta di credito può essere la soluzione migliore per chi cerca flessibilità di spesa, ma si rischia di dover pagare somme molto elevate se non si rispettano le scadenze.

Funzionamento della carta di debito

La carta di debito permette di fare molteplici operazioni. Come prima cosa, è possibile prelevare presso gli sportelli ATM del territorio, in genere in maniera gratuita se si tratta dello stesso circuito bancario. Poi è possibile effettuare pagamenti presso i negozi e gli esercizi commerciali dotati di apposito lettore. Ormai è obbligatorio per gli esercenti avere un lettore POS, come previsto dalla legge di Bilancio, pertanto non sarà difficile trovare negozi dove utilizzarla. All’atto dell’acquisto, occorre inserire il PIN nel lettore POS, ma per le somme esigue, se si possiede una carta contactless come le carte di debito Nexi Debit, è possibile semplicemente poggiarle sul lettore ed autorizzare la transazione in pochi istanti. Per i pagamenti online, invece, è necessario inserire sul sito web i dati della carta di debito, come il numero associato alla stessa ed il codice di sicurezza CVV, riportato sul retro.

Richiedere una carta di debito

Ottenere una carta di debito è molto semplice. Sicuramente la soluzione più immediata è quella di rivolgersi alla propria banca. Se si è titolari di un conto corrente, in genere, la banca fornisce contestualmente la carta di debito. Oppure, è possibile semplicemente compilare un modulo fornito da un operatore bancario o visitare il sito web della banca al fine di inoltrare la richiesta online. Ciascuna banca propone il proprio prodotto a costi differenti, che possono essere costi di emissione, di sostituzione o di cessazione da pagare una tantum, ed eventualmente anche un canone da corrispondere annualmente o mensilmente. In genere, invece, le transazioni non hanno commissioni.