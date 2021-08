Ondata di caldo estremo, Il capo della ProCiv “massima attenzione per gli incendi”

COSENZA – Sfrecciano a destra e sinistra, in molti li utilizzando sui marciapiedi, c’è anche chi ci sale sopra in due o tre e oramai li si lasciano parcheggiati ovunque. Esplosi dopo il primo lockdown, soprattutto tra i minorenni che li utilizzano senza alcuna regola, i monopattini elettrici sono diventati a tutti gli effetti un nuovo strumento di mobilità urbano. Ma con la loro diffusione è arrivato anche il momento di offrire un quadro normativo di regole chiare, proprio per via dell’esplosione incontrollata nelle città, che non di rado porta anche ad incidenti. Per questo è al lavoro è la commissione Trasporti alla Camera, dove è in esame una legge ad hoc che per esempio introduce l’obbligo del casco, della maggiore età e di limiti di velocità (30 km orari al massimo), il divieto di parcheggiarli sui marciapiedi (pena multe salate) e c’0è anche chi chiede l’introduzione di una targa come per gli scooter. I monopattini hanno cambiato il volto della mobilità condivisa nel nostro Paese, viene spiegato dall’Osservatorio nazionale sulla sharing mobility. Tanto che “un veicolo condiviso su 3 è un monopattino“. Sono esplosi come mezzo in condivisione e in alcuni casi hanno soppiantato scooter elettrici e e-bike. I servizi in sharing realizzano numeri “senza precedenti proprio nell’anno della pandemia, e in 12 mesi” il monopattino è “diventato il numero uno nel nostro Paese: nel 2020 sono stati compiuti 7,4 milioni di noleggi in monopattino e percorsi 14,4 milioni di chilometri; rispetto al 2019, è aumentata la durata (12,1 minuti) e la distanza dei noleggi (1,8 km).

Serve una regolamentazione all’uso selvaggio

Da 15 aprile 2021 alla Camera dei deputati è iniziato in commissione Trasporti l’esame del disegno di legge con “Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”. Primo firmatario il deputato di Forza Italia Roberto Rosso relatrice la capogruppo in commissione della Lega Elena Maccanti . “Le città non possono essere trasformate in pericolosi parchi giochi, in balia del far west dei monopattini. Il fenomeno è stato troppo a lungo sottovalutato”. E tra i punti cardine della proposta di legge ci sono l’introduzione del limite di velocità a 20 chilometri orari su piste ciclabili e di 30 km orari sulle strade urbane (nelle aree pedonali massimo a 6 km orari, che già le società di sharing ritengono rischioso perché troppo basso); il divieto di circolazione alla sera, da dopo il tramonto (le multe in caso di inosservanza vanno da 50 a 250 euro); il marciapiedi diventa off limits: vanno portati a mano; niente più sosta selvaggia (se si parcheggia sui marciapiedi sono previste multe simili a quelle per moto e scooter, da 41 a 168 euro, e la possibilità di rimozione). Inoltre, a condurli potranno essere soltanto maggiorenni. Quanto ai servizi di sharing si potranno attivare soltanto con una delibera della giunta comunale che deve prevedere comunque una serie di paletti che dovranno esser rispettati.

Condacons “piena condivisione delle regole”

Piena condivisione del Codacons sulle nuove regole in tema di monopattini allo studio della commissione Trasporti alla Camera. “Da due anni chiediamo di adottare misure per incrementare la sicurezza stradale e tutelare l’incolumità di chi usa i monopattini – afferma il Codacons – Nel settore regna infatti il far west anche a causa della carenza di norme nazionali che regolamentano l’utilizzo di tale mezzo di locomozione sempre più frequente sulle nostre strade. In particolare il Codacons chiede non solo di vietarlo ai minori e rendere il casco obbligatorio per tutti gli utilizzatori di monopattini – anche in considerazione di un recente studio condotto negli Usa e pubblicato da JAMA Surgery che ha rivelato come i monopattini elettrici risultino più pericolosi delle biciclette e fanno aumentare il rischio di traumi e incidenti – ma anche di introdurre l’obbligo di copertura assicurativa per tali mezzi, al pari di ciclomotori e automobili. Queste misure di buon senso, se attuate prima, avrebbero potuto evitare incidenti e feriti a bordo di monopattini, e scongiurare le tragedie registrate negli ultimi anni sulle strade italiane – conclude il Codacons.