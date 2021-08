ROMA – I dati sono contenuti nell’ultimo rapporto del Governo sull’andamento della campagna vaccinale aggiornato a questa mattina, anche se i numeri del Lazio, a causa dell’attacco hacker che ha colpito il Ced della Regione, sono “parziali” e “in corso di acquisizione e aggiornamento”. In base al report, dunque, su 4.554.107 over 80, il 91,02% (4.145.159) ha completato il ciclo vaccinale. Anche tra i settantenni (fascia 70-79) la percentuale di chi ha fatto le due dosi è molto alta ed è all’ 86,05%, con 5.179.603 immunizzati su una platea di 6.019.293. Tra i 60 e i 69 anni sono vaccinati con due dosi quasi 6 milioni di italiani (5.950.474) su poco più di 7,5 (7.553.486), il 78,78% mentre tra i 50 e i 59 anni la percentuale si ferma al 70,50%: hanno completato il ciclo complessivamente 6.804.016 cinquantenni su 9.651.541.

Solo oltre 4,4 milioni però, gli italiani over 50 che non hanno fatto neanche una dose di vaccino anti covid. In base ai dati, ci sono 298.591 over 80 ancora in attesa di prima dose (il 6,56% della platea), mentre sono 657.727 (il 10,93%) nella fascia 70-79, 1.212.413 (il 16.05%) nella fascia 60-69 e 2.257.514 (il 23,39%) nella fascia 50-59.

Intanto sono stati superati i 71 milioni di dosi di vaccino anti covid somministrate dall’inizio della campagna. In base al report sono 71.071.465 le dosi al momento somministrate, con un incremento nell’ultima settimana di 3.316.075. Sono invece 74.036.409 le dosi consegnate da dicembre scorso, 2.700.165 delle quali negli ultimi sette giorni: nei frigoriferi delle Regioni ci sono dunque a disposizione poco meno di 3 milioni di dosi.

Per la prima volta nel report del governo sono inserite due nuove tabelle dalle quali emerge che quasi un milione di under 19 sono vaccinati contro il Covid e nella fascia 16-19 anni uno su 2 ha fatto la prima dose. I numeri dicono che è vaccinato il 32,43% dei ragazzi tra 16 e 19 anni, 753.068 su 2.322.000. Più della metà, il 54,27% ha fatto la prima dose (1.196.119) o la dose unica (63.950) e poco più di un milione (1.061.931) non ha fatto neanche una dose (45,73%) Nella fascia 12-15 i vaccinati sono il 9,02%, 207.850 su 2.305.514, la prima o unica dose l’hanno fatta in 533.034 (23,12%) e 1.772.480 (il 76,88%) sono in attesa di prima dose.

Green Pass, Speranza: “ieri scaricati 6,7 milioni”

“Solo nella giornata di ieri sono stati scaricati oltre 6,7 milioni di Green Pass”: lo scrive il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un post sul suo profilo facebook. “È il segno – commenta il ministro – della grande collaborazione e del senso di responsabilità mostrato dagli italiani. Con Green Pass e vaccini contrastiamo il Covid e viviamo un’estate più sicura”.