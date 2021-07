Manutenzione dell’auto: i controlli da effettuare in estate

Per viaggiare in tutta sicurezza, effettuare dei controlli specifici in base al periodo dell’anno e alle condizioni esterne cui è sottoposta la vettura è dunque fondamentale. Quello che molti trascurano è che proprio in estate, quando le temperature esterne salgono in modo considerevole, l’auto rischia di andare incontro ad una serie di problematiche anche importanti. Per evitare che ciò accada e per essere sicuri di non correre rischi conviene dunque effettuare la manutenzione anche in questo periodo dell’anno.

Quali sono però nel dettaglio i controlli più importanti da fare in estate? Scopriamolo insieme.

# Il tagliando auto

Il tagliando auto non è obbligatorio per legge come la revisione, ma questo non significa che si possa sottovalutarne l’importanza. Per sapere quando va effettuato, è necessario fare riferimento alle indicazioni della casa automobilistica ma in linea di massima ogni 20.000 km sarebbe meglio preoccuparsi di questo aspetto. Quando si porta l’auto ad effettuare il tagliando generalmente vengono effettuati vari interventi: sostituzione dell’olio, delle candele, dei vari filtri (carburante, aria ed olio), delle cinghie e via dicendo. Possiamo dunque considerarlo un check up piuttosto completo e conviene preoccuparsene nel periodo estivo, anche perché spesso è proprio in questi mesi che si utilizza l’auto per compiere lunghi tragitti.

# Il sistema di climatizzazione

Un altro dettaglio del quale preoccuparsi nel periodo estivo è il sistema di climatizzazione, perché il gas refrigerante non dura all’infinito e potrebbe essere arrivato il momento di ricaricarlo. Se in inverno rimanere improvvisamente senza aria condizionata non è certo un problema, in estate potrebbe causare dei grandi disagi. Meglio quindi pensarci prima che arrivi il grande caldo, in modo da non rischiare e poter sempre viaggiare in pieno comfort.

# La batteria dell’auto

Una componente dell’auto che nel periodo estivo dovrebbe sempre essere controllata è la batteria, perché contrariamente a quello che pensano in molti sono le alte temperature a danneggiarla maggiormente. Con il caldo eccessivo infatti la batteria si scarica più velocemente e potrebbe dunque essere necessario ricaricarla ma non solo. Quando la colonnina di mercurio sale troppo aumentano anche i fenomeni corrosivi a carico della griglia e la conseguenza è un netto calo delle prestazioni della batteria.

# La pressione delle gomme

Le variazioni di pressione degli pneumatici sono dovute principalmente alle temperature e proprio per questo motivo sia in estate che in inverno sarebbe sempre meglio controllare che le gomme abbiano la giusta pressione, per evitare che scoppino diventando molto pericolose. Solitamente con il calore la pressione tende ad aumentare e deve essere regolata.

# L’olio motore

L’olio motore svolge un ruolo cruciale: oltre a lubrificare infatti raffredda alcune parti del motore prevenendone il surriscaldamento. Proprio per tale motivo, soprattutto in estate è sempre importante controllare che l’olio non sia stato cambiato da troppo tempo perché in tal caso conviene sostituirlo. Si tratta di un dettaglio davvero fondamentale, che non dovrebbe mai essere sottovalutato.