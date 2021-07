Vaccini a scuola, appello ai no vax “entro il 20 agosto tutti vaccinati. Valutiamo l’obbligo”

COSENZA – È terminata a palazzo Chigi la riunione della cabina di regia del governo sul nuovo decreto, che ora sarà illustrato alle Regioni ed enti locali. Alle 17 è convocato il Consiglio dei ministri per l’approvazione. Sul tavolo c’era la questione relativa ai nuovi paramenti per le fasce di colore delle regioni, le vaccinazioni ma soprattutto il green pass.

Prima dose di vaccino per sedersi al ristorante e nei bar al chiuso

Dal 5 agosto servirà il green pass per sedersi al tavolo nelle sale al chiuso di bar e ristoranti. Basterà, però, avere anche solo la prima dose di vaccino. Questa l’indicazione che arriva dalla cabina di regia. Non sarà invece necessario per le consumazioni all’aperto e al bancone. L’entrata in vigore del green pass sarà posticipata di due settimane affinché sia dato il tempo necessario di uniformarsi alle regole, con tamponi a costo calmierato per le famiglie e per chi non può vaccinarsi. Lo stato di emergenza Covid dovrebbe essere prorogato al 31 dicembre prossimo. L’uso del green pass per accedere ai mezzi di trasporto pubblici – come bus e metro – non sarà invece nel dl anti-Covid che il governo dovrebbe varare nel pomeriggio, “ma dovrà essere affrontato a stretto giro“. Questa la premessa che è stata fatta nel corso della Cabina di Regia che, prima del Cdm, ha delineato il quadro delle misure. Nel dl non ci sarà nemmeno l’obbligo di vaccinazione per i docenti e i dipendenti della scuola.

Pass verde anche in palestre e piscine. Discoteche chiuse

A partire dal prossimo 5 agosto senza ‘passaporto vaccinale’ si dovrà rinunciare allo sport al chiuso. Servirà dunque il green pass per accedere in palestre e piscine. Ma anche per spettacoli all’aperto, centri termali, fiere, congressi e concorsi. Non è prevista al momento la riapertura delle discoteche. La cabina di regia ha deciso anche che la quarantena sarà ridotta per chi ha il Green pass in caso di contatto con un positivo al Covid-19.

Servirà anche negli stadi e ai concerti

Per quanto riguarda l’accesso agli stadi e ai concerti, è stata confermata l’obbligatorietà della certificazione verde ma sono ancora “in via di definizione le soglie di riempimento”.

Cambiano i parametri per le fasce di colore

La soglia viene fissata al 10% per le terapie intensive e al 15% per le ospedalizzazioni. Le Regioni avevano chiesto il 20% di terapie intensive, il Cts aveva dato orientamento per una soglia del 5%. Terapie intensive piene al 20% e un tasso di ospedalizzazione al 30% per passare in area arancione, percentuali che salgono rispettivamente al 30 e al 40% per entrare in zona rossa.

Soddisfatti per alcune nostre richieste accolte: nessun divieto per i viaggi su treni, aerei e autobus, nessun obbligo per lavoratori, giovani e studenti, rinvio a settembre di eventuali restrizioni. E’ quanto fanno sapere fonti della Lega al termine della cabina di regia. In Cdm – viene anticipato – i ministri della Lega chiederanno (come chiesto dalle Regioni) di tenere al 20% il tetto delle Terapie Intensive (che oggi sono occupate in media al 2%) per il cambio di fascia, l’esclusione dei ristoranti e dei bar dall’obbligo di utilizzo del lasciapassare, la riapertura immediata (anche col pass) delle discoteche e la gratuità dei tamponi per chiunque sia sprovvisto del pass. Salvare vite e posti di lavoro allo stesso tempo, senza multe e costrizioni, è il nostro obiettivo. Non abbiamo sciolto il nodo in cabina di regia”.