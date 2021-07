Giustizia, sistemi in tilt: si bloccano i processi. La ripresa “a data da destinarsi”

ROMA – “Com’è noto settimanalmente noi monitoriamo tutti i dati, ci aspettavamo una risalita, questa risalita è in corso con numeri più bassi del passato, come abbiamo sempre fatto ci affideremo alla nostra squadra di tecnici che continueranno a fare questo lavoro di verifica, vediamo passo dopo passo come le cose vanno avanti, quello che è certo è che la vera arma per chiudere questa stagione è la campagna di vaccinazione, dobbiamo insistere sulla vaccinazione”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza alla domanda se potrebbero essere allo studio nuove misure restrittive dopo l’aumento dell’Rt e della diffusione delle varianti.

Grave pensare che sia tutto finito

“Io vorrei – ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ci fosse piena consapevolezza sull’importanza di questo momento per tutti noi, perché siamo in una fase diversa di gestione di una pandemia che purtroppo è ancora in corso, e sarebbe un grave errore considerare conclusa. Come vediamo le varianti sono una nuova insidia con cui abbiamo a che fare e dovremo tenere ancora alta l’asticella dell’attenzione nelle prossime settimane – ha aggiunto -. Ma è altrettanto vero che siamo in una fase diversa della pandemia. Grazie alla scienza, alla conoscenza, alla ricerca che ci hanno consentito di avere strumenti che soltanto un anno fa sembravano ancora lontani. Se penso che oggi supereremo 57 milioni di dosi (di vaccini) somministrate nel nostro paese – ha concluso – credo che stiamo facendo un grandissimo lavoro che ci mette nelle condizioni di provare a gestire questa fase diversa della pandemia”.

26 milioni di italiani hanno scaricato il green pass

“In merito agli assembramenti di ieri sera dovuti ai festeggiamenti dopo la vittoria della nazionale italiana di calcio degli Europei, il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato che “io chiedo sempre la massima attenzione, ci sono delle norme chiare che vanno rispettate. La mascherina è obbligatoria al chiuso, all’aperto quando ci sono rischi di assembramenti e di non poter mantenere la distanza, la mascherina va tenuta. Io chiedo a tutti di fare uno sforzo per rispettare queste misure. In questo momento – ha aggiunto ancora il Ministro – ci sono 26 milioni di italiani che hanno scaricato il green pass: è un dato straordinario”.