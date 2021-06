Figliuolo “campagna consegnata e rodata, l’Italia fa squadra e finalmente rinasce”

COSENZA – Quando arriva la bella stagione torna la voglia di stare all’aperto e di organizzare feste in giardino con gli amici o la famiglia. Chi ha la fortuna di godere di uno spazio verde, sa benissimo quanto faccia la differenza ma bisogna anche saperlo sfruttare al meglio, arredandolo con stile e rendendolo un vero e proprio angolo di Paradiso. Se state cercando delle idee per rinnovare il vostro giardino e trasformarlo in un luogo da sogno, allora siete nel posto giusto perché oggi vi daremo alcuni consigli proprio per raggiungere questo scopo. Vediamo insieme quali sono gli elementi che potete inserire nel vostro spazio verde per renderlo più accogliente e che potete acquistare in sicurezza su www.importforme.it, il portale di riferimento per risparmiare senza rinunciare ad arredi e complementi di qualità.

#1 Il barbecue da giardino

Cosa non può mancare in qualsiasi giardino di tutto rispetto? Il barbecue naturalmente! Indispensabile per organizzare delle belle grigliate in famiglia o con gli amici, è uno di quegli elementi irrinunciabili in uno spazio verde. Tra i moltissimi modelli che si possono trovare in commercio, i più consigliati per un giardino di casa sono quelli a gas e metano, meglio se dotati anche di fuochi indipendenti in modo da poterli sfruttare anche per preparare manicaretti differenti dalla classica grigliata.

#2 La minipiscina idromassaggio

Avete sempre sognato una minipiscina idromassaggio nel vostro giardino ma non ne avete mai preso in considerazione l’acquisto perché si tratta di un lusso che non potete permettervi? Allora vi consigliamo di dare un’occhiata ai modelli disponibili nel catalogo di Import For Me, perché ce ne sono moltissimi ed i prezzi sono molto più abbordabili di quello che pensate. Le minipiscine infatti esistono oggi di molteplici tipologie ed il costo varia a seconda degli optional, delle dimensioni e delle funzioni che si desiderano. Di certo però acquistandola su ImportForMe anche voi potrete concedervi questo lusso e rendere il vostro giardino un luogo speciale, in cui rilassarvi con gli amici e godervi appieno la bella stagione. Su questo portale infatti trovate solo prodotti di alta qualità a prezzo di fabbrica, dunque decisamente più convenienti.

#3 La sauna da esterno

Se volete rendere il vostro giardino un luogo davvero unico, da poter sfruttare non solo durante la bella stagione ma anche l’inverno, una bella sauna da esterno è proprio quello che ci vuole! Anche in questo caso, oggi esistono vari modelli ed il prezzo non è esagerato se l’acquistate su Import For Me dunque vi consigliamo di prenderla almeno in considerazione. Potrete dire addio a SPA e centri benessere perché avrete tutto il necessario direttamente in casa, sempre a vostra disposizione.

#4 La casetta da giardino

Molto utile e sempre più gettonata negli ultimi anni, la casetta da giardino vi permette di sfruttare il vostro spazio verde tutto l’anno, perché riparata dalle intemperie e protetta dal freddo. Al suo interno potete posizionarvi dei divanetti per creare un secondo salottino oppure la sauna, per realizzare un mini centro benessere da godervi in tutte le stagioni dell’anno.